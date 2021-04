Vállalkozni szeretnél? Ezek a legjobb vállalkozás ötletek 2021 évében, offline és online vállalkozás ötletek

Offline és online vállalkozás ötletek kezdőknek: ezek a legjobb vállalkozás ötletek 2021 évében. Mutatjuk, milyen vállalkozás ötletek közül válassz, hogy te is sikeres legyél!

A 21. század modern technológiái, a széleskörű tanulási alternatívák és az internet nyújtotta korlátlan szabadság világában számtalan lehetőségünk van arra, hogy kiaknázzuk a nagyszerű üzleti lehetőségeket egy új vállalkozás alapításán keresztül. Instagram, Facebook és izgalmas blogok - nem csak a közösségi médiában való népszerűség-növelésnek, hanem önmagunk menedzsmentjének, tevekénységeink marketingeszközei is. Na de milyen vállalkozást indítsunk, mik a legnépszerűbb, legjobb vállalkozás ötletek, amelyek 2021-ben is megállják a helyüket a piacon? Melyek a vállalkozás ötletek előnyei és azok kritikája? Mi a helyzet a vállalkozás ötletek kapcsán a befektetett pénzzel és energiával? Valóra válthatjuk az "amerikai álmot" és meggazdagodhatunk rövid idő alatt, a semmiből?

Általános tudnivalók: a legegyszerűbb útja, hogy vállalkozó legyél

Magyarországon a kezdő vállalkozók könnyen hivatalossá tehetik tevékenységeiket. A legegyszerűbb útja annak, hogy vállalkozóvá válhassunk az, hogy KATA-s adózású egyéni vállalkozóként regisztráljuk magunkat. A folyamatot a koronavírus-helyzet sem bonyolítja meg: elég egy ügyfélkapus regisztráció, majd a Webes Ügysegéd használatával adjuk le az egyéni vállalkozói kérvényünket.

A regisztrációt elvégezhetjük online és személyesen is, a NAV ügyfélszolgálatán. Az egyéni vállalkozói regisztrációhoz szükségünk van a személyi adatainkat tartalmazó okiratokra. A kezdő egyéni vállalkozók választhatják az alanyi adómentesség opcióját is, ami mindenképpen jó lehetőség az alacsonyabb jövedelmű (évi 12 millió forint alatti) kezdő vállalkozóknak, hiszen nem kell ÁFA-t fizetniük az áltatluk értékesített termékek, szolgáltatások után. Az alapvető adatokat követően meg kell adnunk a vállalkozás tevékenységi köreit - ezek azok a munkafolyamatok, amelyek után a vállalkozó számlákat állít ki, jellemzően egy főtevékenység és több kisebb melléktevékenység.

Egyes tevékenységi körök szabadon végezhetőek, mások végzettséghez (pl. OKJ felnőttképzés) kötöttek, főleg, ha olyan munkakörről van szó, amelyet nem végezhet bárki biztonságosan. Amennyiben olyan tevékenységi kört is megjelölünk, ami engedélyköteles, de nekünk nincs rá jogosultságunk, azt törölnünk kell, ugyanis a szerv kérni fogja az engedélyt igazoló okmányokat. Ne aggódjunk, ha elrontottuk, ugyanis a tevékenységi körök a későbbiekben is, bármikor módosíthatóak lesznek.

A személyi adatok és a tevékenységi körök mellett meg kell adnunk a vállalkozásunk székhelyét is (a vállalkozással kapcsolatos hivatalos ügyek levelezési címe) - ez lehet magáningatlan (pl. a saját házunk) vagy bérelt üzlethelyiség is. Amennyiben nem mi vagyunk a tulajdonosok, vagy haszonélvezeti joga van valakinek az ingatlanra, a székhely bejegyzéséhez az ő vagy a tulajdonos írásos beleegyezése kell. A székhely más szempontból is fontos: az egyéni vállalkozónak helyi iparűzési adót kell fizetnie az önkormányzatnak, illetve évi 5.000 Ft iparkamara tagsági díjat.

A regisztráció végeztével a NAV-tól megkapjuk a vállalkozói regisztrációs számunkat és az adószámunkat. Amint bejelentkeztünk a helyi önkormányzatnál és az iparkamaránál, máris hivatalos vállalkozók vagyunk - a folyamat mindössze néhány napot vesz igénybe. Amint hivatalossá vált egy vállalkozás, egyben adókötelessé is válik. Egy kezdő egyéni vállalkozás esetében a KATA-s adózás a legegyszerűbb, tételes adózási forma, amivel még egy sikertelen üzlet esetében sem bukunk sokat. Arról, hogyan zajlik egy egyéni vállalkozás indítása, korábbi cikkünkben olvashatsz bővebben.

Siker a semmiből: lehetséges?

Egy működő vállalkozás alapja bármi lehet, ha nem sajnáljuk rá az időt, az energiát - és számos esetben a pénzt, ugyanis legalább egy kevés tőke minden vállalkozás elindításához szükséges. A legértékesebb tőke a pénz mellett a tudás: akár egy szakképesítésről van szó, vagy bármilyen általunk felhalmozott képesség különböztessen meg minket a vetélytársainktól. Ha csak nem rendelkezünk akkora anyagi tőkével, hogy a vállalkozás elindításához mindent megvásárolhassunk (a szükséges eszközöktől kezdve az üzlethelyiségen/irodán/raktáron át egy jól teljesítő webshopig), érdemes kicsiben kezdenünk és minden olyan munkafolyamatot magunknak elvégeznünk, amihez nincs szükség külön szaktudásra, alkalmazottakra.

Akár egy szolgáltatásról, akár egy saját készítésű vagy másodkézből történőnő termékértékesítésről van szó, használjuk a közösségi médiaplatformok nyújtotta előnyöket, hiszen egy Facebook vagy egy Instagram oldalt mi magunk is egyszerűen működtetünk és szerezhetünk általa követőket. A követők megszerzéséhez igényes vizuális anyag összeállítására van szükségünk, emellett élhetünk az aránylag olcsó kiemelésekkel és egyéb hirdetési lehetőségekkel is. Egy feltörekvő oldalt érdemes lehet kiegészíteni egy egyszerű bloggal, amelyen keresztül részletesebben, közelebbről is bemutathatjuk termékünket a fogyasztónak.

Fontos kihangsúlyoznunk, hogy nem elég létrehoznunk az oldalunkat a médiában ahhoz, hogy olyan követőket szerezzünk, akik felkeresnek minket személyesen (pl. online tanácsadásért vagy egy gyönyörű műköröm elkészítéséért) vagy tovább kattintanak webshopunkra (pl. szándékában ál tovább tájékozódni egy termék áráról vagy megrendelni azt). Egy kezdetleges vállalkozás rengeteg befektetett időt és energiát igényel, mintha egy veteményeskertben nevelnénk a növényeket: minél többet foglalkozunk vele, minél igényesebbek és szorgalmasabbak vagyunk, annál szebb termést "szüretelhetünk le". Indíthatunk sikeres vállalkozást látszólag a semmiből, alacsonyabb tőkével, de a befektetett munka teszi naggyá az üzletünket.

Vállalkozás ötletek alacsony tőkével

Kifejezetten a fiatal, kezdő vállalkozókra jellemző, hogy olyan vállalkozás ötletek után néznek, amelyekhez nem szükségesek a milliós befektetések. Tipikus vállalkozás ötletek azok az munkák, amelyekhez elég a laptopunk és az internet; a termék előállítása a tudáson alapul, nem pedig pénzen vásárolt alapanyagon és viszonylag magasabb áron lehet azokat kiszámlázni. Megfelelő példa lehet a webdesign vagy a grafika, amihez elég egy jól működő program és néhány szoftver, ellenben "ingyen", a tudásunkra alapozva, egyedi és drága terméket állíthatunk elő. Az online vállalkozás ötletek számos lehetőséget biztosítanak szabadúszó fiataloknak: egyre népszerűbben a webshopok, az influencerkedés és az online tanfolyamok lebonyolítása is.

A legjobb vállalkozás ötletek: hogyan fogjunk hozzá?

Mielőtt még regisztrálnánk magunkat egyéni vállalkozóként egy képlékeny ötlettel és elkezdenénk adózni, gondoljuk át, hogy mi az, amit csinálni fogunk! Milyen tőkét fogunk befektetni? Mennyi időt tudunk rászánni a vállalkozás működtetésére a mindennapokban, főleg, ha már meglévő munkánk mellett művelnénk, másodállásban? Ismerjük meg a piacot, mielőtt belevágunk az üzletbe, elemezzük a célközönségünket és a versenytársainkat! Mindig tartsuk szem előtt, hogy a saját tudatlanságunk bármikor a vállalkozásunk vesztét okozhatja!

Piackutatás és versenytárs analízis

Egy vállalkozás elindítása során alaposan körül kell határolnunk a célközönségünket: milyen korosztálynak, milyen anyagi helyzetben és milyen érdeklődési körrel áruljuk a termékünket vagy a szolgáltatásunkat? Hajlandó a kiszemelt célközönség pénzt költeni arra, amit kínálunk? Reális a termékünk ára vagy eltántorítja az érdeklődőket? Ellenőrizzük, mennyire telített a piac: minél több feltörekvő versenytársunk van, annál nehezebb lesz a mi termékünkkel érvényesülni közöttük és fogyasztókat szereznünk.

A piackutatás nem más, mint információgyűjtés, amelyet elvégezhetünk kvalitatív (minőségi kutatás, például interjúkészítés, fókuszcsoport) és kvantitatív módszerekkel is (mennyiségi kutatás, amellyel statisztikai adatokat gyűjthetünk, például online kérdőív). A piackutatást célszerű a termékünk célcsoportjával és az ő igényeikkel kezdeni: milyen tulajdonságokat várnak el egy terméktől (pl. vegán, egészséges, divatos), mennyit hajlandóak költeni rá és milyen hasonló termékekre, szolgáltatásokra költenek jelenleg is pénzt? Milyen csatornákon tájékozódik a célközönségünk? Minél fiatalabb korosztályt célzunk be, annál inkább kell a közösségi médiára támaszkodnunk.

Határoljuk körül a piaci lehetőségeket, ismerjük fel a piacon ólálkodó veszélyeket: a termékünkkel betömünk egy piaci rést, vagy olyan tucatterméket árulunk, ami nélkülözi az egyedi tulajdonságokat és a fogyasztó nem tudja megkülönböztetni azt mások termékeitől (pl. a századik kézzel készített szappan). Nézzük meg, hogy van-e kereslet arra, amit kínálunk és ha úgy látjuk, hogy telített a piac, mi lenne az, amivel helyettesíthetjük. Elemezzük folyamatosan az oldalaink látogatottságát és kérjünk visszajelzést a fogyasztóktól, hogy le tudjuk szűrni, mit csinálunk jól és mi az, ami fejlesztésre szorul. Használjuk ki a Google által nyújtott ingyenes szolgáltatást piackutatásra: keressünk rá kulcsszavakra, ellenőrizzük a trendeket, hiszen leszálló ágba senki sem fektetne szívesen pénzt.

A termék pozicionálása

Akár offline, akár online vállalkozás ötletek kerülnek szóba, az egyediség mellett az eladhatóságot kell szem előtt tartanunk. Olyan termékkel foglalkozzunk, amit meg is fognak venni az emberek, nem pedig csak megnézik azt. Nézzük át a Google trendeket, a legkeresettebb kulcsszavakat, nézzük meg, melyek a jól menő webshopok legnépszerűbb termékei. Az sem mindegy, hogy mit árulunk: saját termékünket, szolgáltatásunkat, vagy másokét, haszonkulcsért cserébe.

Vállalkozás ötletek 2021: mivel lehetünk sikeresek ma?

A következő listán a jelenleg legnépszerűbb keresett termékek találhatóak, amelyekre könnyűszerrel építhetünk például egy internetes kiskereskedést. Nézzük, milyen vállalkozás ötletek alapján kezdhetünk tervezni!

1. Amire egy home office dolgozónak szüksége lehet

Az elmúlt évek során a koronavírus mind a munkában, mind a magánéletben meghatározó szereplővé vált - az említett két terület pedig a home office világában szinte teljesen összefolyik. Az irodai dolgozók nagy hányada elkezdett otthonról dolgozni - lehet, hogy soha többé nem kerül vissza az irodába, de mindenképpen hosszú távra kell berendezkednie és költenie kell a kényelemre. A folyamatos ülés mindenki számára kellemetlen, éppen ezért egyre népszerűek az állítható irodai eszközök, például az álló asztal vagy a térdeplőszék.

2. Otthoni sport és egészség

A folyamatos ülés és a bezártság számos esetben elkerülhetetlenül hízáshoz vezet. Ha nincsenek nyitva a konditermek és rossz idő van a szabadidős sporthoz, vagy éppen kijárási korlátozások kötnek minket a lakáshoz (ami lehet, hogy egyben a munkahelyünk is) az emberek hamarosan vásárolni kezdenek, hogy megőrizzék a karantén előtti alakjukat. Keresett termékek a sportfelszerelések, a szabadidős sportruházat és a különféle sport- vagy masszázseszközök is.

3. Hobbi, barkácsolás és kisgépek

Az elektronikai kisgépek forgalma változatlanul népszerű, ám a koronavírus beköszöntése óta megnőtt az emberekben a háztáji barkácsolás, a lakásfelújítás és a különféle otthon is végezhető hobbik iránti igény. Az indoklás egyszerű: több bezártság, több szabadidő, a korlátozott lehetőségek pedig visszaszorítják az embereket az udvarra vagy a lakásba. Nézzünk utána, milyen kisgépek (pl. fúró, autós porszívó, turmixgép) a népszerűek, milyen hobbifelszereléseket (pl. festőállvány, hímzőfonal) vásárolnak a fogyasztók szívesen!

4. Zöld és egészséges termékek

A listánk első tétele, amelyhez nincs köze a koronavírusnak a fenttartható fejlődést támogató környezettudatos termékek. A zöld termékek skálája igen széles: ide tartoznak a környezetkímélő, lebomló műanyagok, a vegán termékek, az antiallergén és "mindenmentes" árucikkek, a vegyszermentes anyagok és a fair trade árucikkek, amelyek valamilyen úton-módon arra építik marketingjüket, hogy használatukkal csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat.

5. Divat és szépségápolás

A divat és szépségápolás kategóriája örök klasszikus fogás a vállalkozás ötletek 2021 évi listájában is, hiszen a megjelenésünkre mindannyian költeni fogunk. A divat terén egyre népszerűbbek az outlet termékek és a fenntartható divat, az egyedi darabok ugyanolyan keresettek, mint ez évről évre drágább fast fashion. A szépségápolási termékek spektruma is igen széles: a fogyasztók egyre inkább előnyben részesítik a természetes, vegyszermentes kozmetikumokat.

6. Online szolgáltatások

A kereskedelem nem csak fizikai árucikkek cseréjéről szól, nem csak tárgyakat és divatcikkeket forgalmazhatunk, hanem tudást is. Képesítésünknek megfelelően szervezzünk internetes tréningeket, workshopokat egy olyan témában, ami másokat is érdekelhet (pl. hobbifestés, lakossági pénzügy, autószerelés) - ezáltal nem csak pénzhez juthatunk, hanem értékes kapcsolatokat is kiépíthetünk.

Az online vállalkozás ötletek előnyei

Az elmúlt években gombamód szaporodásnak indultak a webshopok - nem is csoda, hiszen egyszerűen megvásárolhatunk egy személyre szabott felületet egy másik vállalkozótól vagy egy kis segítséggel mi magunk is megtanulhatjuk, hogyan kell létrehozni azt. A webshop-üzemeltetés számos előnnyel rendelkezik, ugyanis a logisztikával, ha ügyesek vagyunk, nem kell foglalkozni, mert 100%-ban kiszervezhető - gondoltad volna, hogy egyes webshopok üzemeltetői még csak kapcsolatba sem lépnek a termékkel, mindössze tovább értékesítik azt? Ezek a dropshipping vállalkozások, amelyekre tekinthetünk úgy is, mint az e-kereskedelem jövőjére. A dropshipping viszonylag kevés munkát igényel, ám számos veszélyt hordoz magában, éppen azért, mert a közvetítő vállalkozó nem érintkezik a termékkel. Mindemellett a dropshipping vállalkozás mellett sem dőlhetünk hátra egy tengerparton, koktéllal a kezünkben, mert rengeteg marketinget igényel.

Minél több szereplő van az értékesítési láncban, annál kisebb haszonkulccsal dolgozhatunk mi magunk. A haszonkulcs akkor a legnagyobb, ha saját termékünket forgalmazzuk, esetleg egy minimális logisztikai segítség igénybevételével. Más cégek által legyártott termékeket is tovább értékesíthetünk (pl. megrendeljük Kínából a telefontokokat, itthon pedig továbbadjuk), ám ezesetben is minél több a szereplő és minél távolabbról származik az áru, annál hosszabb az ideje a folyamatnak, míg a termék rajtunk keresztül eljut a vevőhöz.

A webshopokból más módon is hasznot húzhatunk: a számos aprócska cégnek és kezdő egyéni vállalkozónak szüksége van könyvelőkre az adózáshoz, jogászra, ha valami balul sül el és folyamatosan karban kell tartaniuk az oldalukat, tehát informatikusok, webdesignerek, grafikusok munkáit is igénybe veszik. Kínáljunk számukra speciális e-kereskedelmi szolgáltatásokat!

Vállalkozás ötletek: kollaborációs tippek

A konkurencia nem feltétlenül az ellenséged! Érdemes lehet együtt működni olyan piaci szereplőkkel, akik hasonló szolgáltatásokat árulnak, és munkát adhatnak nekünk, ezáltal besegítünk nekik és egyben népszerűsítjük magunkat, nagyobb vevői kört szerzünk. A marketingre is megéri költenünk: amikor készen áll a webshopunk vagy a szolgáltatásunk blogja, egyeztessünk olyan influenszerekkel, akiknek beleillik a termékünk a profiljába, így az influenszer is jól jár, mert munkát kap és mi is új vevőkhöz juthatunk el általa.

Az e-kereskedelem kapcsán számos további kollaboratív lehetőségünk van, például indíthatunk több kisebb piaci szereplővel közösen is webshopot vagy közösségi oldalt, hogy nagyobb legyen a célközönség bázisa és eleve erősebb szereplőént indulhassunk (pl. ha valaki kávét forgalmaz, célszerű lehet együttműködnie olyan gyártóval, aki kávés ajándékokat, kávécsészéket árul).

Álljunk elő saját termékekkel!

Mindig akkor a legnagyobb a profitunk, ha a saját termékünket értékesítjük, így, ha kezdetben mások termékeit kezdtük el forgalmazni, vagy éppen influencerként működtünk, előbb-utóbb érdemes bemutatni valamit, ami tőlünk származik. Például, ha lakberendezései tárgyakat forgalmazunk, célszerű kisebb, saját gyártású lakberendezési cikkekkel, majd akár nagyobb bútorokkal jelentkezünk a piacon - az aktív vásárlóink és követőink biztos, hogy értékelni fogják.

A siker kulcsa: szeresd, amit csinálsz!

A legjobb vállalkozás ötletek 2021 évében leginkább a koronavírus járványhoz, a fenntartható fejlődéshez és az e-kereskedelemhez (pl. dropshipping) kapcsolódnak. Fontos kiemelnünk, hogy a trendek és a piac folyamatosan változik, egyes termékekre rövid idő alatt megnőhet az igény, mások egyik pillanatról a másikra eltűnhetnek (pl. a koronavírus miatt megnövekedett a divatos szájmaszkokra az igény, de a járvány után senki sem vásárolja már őket). Fontos, hogy a vállalkozás ötletek igazodjanak a kor trendjeihez, de talán még fontosabb, hogy szeressük azt, amit csinálunk. Csak olyan vállalkozásba fogjunk bele, amibe hajlandóak vagyunk beletenni az időnket és az energiánkat, amit hosszú távon tényleg sikeressé tehetünk és végül a munkánk gyümölcsére tekintve azt mondhassuk: megérte!

