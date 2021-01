Üzent a vendéglátósoknak Gulyás Gergely: aki idő előtt kinyit, keményen megbüntetik

Aki februárban, a korlátozások ellenére kinyit, azt megbüntetik, 6 hónapra bezárhatják - mondta a vendéglátósok nyitási akciója kapcsán Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszter megérti a vendéglátósokat, ám türelemre kéri őket, mert a jogszabályok mindenkire vonatkoznak.

A kormánynak kötelessége fellépni minden jogszabálysértő magatartás ellen, így azokat a vendéglátóegységeket, amelyek februárban a korlátozások ellenére kinyitnak, 6 hónapra bezárhatják - mondta Gulyás Gergely.

A kancelláriaminiszter kijelentette: megérti a vendéglátósokat, ám türelemre kéri őket, mert a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, az intézkedések fenntartása kapcsán teljes a szakmai konszenzus. A kormány március elsejéig hosszabbította meg a korlátozások hatályát, enyhíteni pedig akkor fognak, ha javulnak a járványügyi adatok, vagy pedig elegendő vakcina lesz Magyarországon.

Elfogadják a vendéglátósok kritikáját, így arról döntött a kormány, hogy az ágazati bértámogatások kifizetését felgyorsítják. 27 milliárd forintnyi támogatás érkezett be eddig, ebből 7 milliárdot fizettek ki. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a lazításokat a vendéglátóegységekre vonatkozó korlátozások enyhítésével kezdik majd, amikor erre lehetőség lesz, a járványügyi helyzet miatt viszont ez most nem lehetséges.

Címlapkép: Getty Images