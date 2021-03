Üzent a Tesco-vezér: a lengyelektől biztos mennek, ez lesz Magyarországon

Pont került a Tesco lengyel kivonulásának végére: egy dán tulajdonú üzletlánc vette meg a leánycéget. Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója tisztázta, hogy a Tesco Polska eladása után arra összpontosítanak, hogy növekedni tudjanak az Egyesült Királyságban, Írországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Tesco kivonul Lengyelországból, a lengyel versenyhivatal most engedélyezte is, hogy a Nettó áruházlánc dán tulajdonosa felvásárolja a Tesco Polskát. Az áruházak 18 hónap alatt alakulnak át Netto üzletekké. A tranzakcióró kapcsán megszólalt Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója is, aki a magyarországi leányvállalatról is beszélt:

A Tesco Polska eladása lehetővé teszi, hogy a növekedésre összpontosítsunk az Egyesült Királyságban, Írországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában

- idézte a cégvezető közleményét a morningstar.co.uk. Tehát ezzel valószínűleg vége a találgatásoknak: a Tesco nem tervez kivonulni Magyarországról. A hír akkor merült fel, amikor a vállalat bejelentette lengyelországi üzletágának eladását.

Pártos Zsolt, a Tesco magyarországi ügyvezetője is arról beszélt korábban, hogy a hazai leányvállalatnak inkább lehetőség a lengyel kivonulás.

A lengyel jó ideje különutas Tesco-leány volt egyedi kihívásokkal és megoldásokkal, a másik három piac, köztük a magyar pedig a növekedési potenciál, a profittermelés lehetősége szempontjából kisebb, de ígéretesebb egységet alkothat. Jó lehetőség a magyar Tesco számára is, hogy a központi struktúra hozzáadott értéke ezután erre a három országra koncentrálódhat, nagyobb támogatást kaphat a tervezés, eredményesebb lehet a működés

- tette hozzá. Mint mondta, a hazai kivonulás nincs tervben, sőt, folyamatosan fejlesztik, átalakítják az üzleteket.