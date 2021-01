Tönk szélén a magyar vendéglátóhelyek többsége: hamarosan mind lehúzhatja a rolót

Egyre nagyobb a baj, a magyar vendéglátóhelyek akár 60 százaléka csődbe mehet - adta hírül az RTL Klub Híradója.

A magyar vendéglátóhelyek akár 60 százaléka csődbe mehet, ha egy hónapon belül nem kapnak újabb állami támogatást - mondta el saját adataikra hivatkozva Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének az elnöke.

Ugyancsak további támogatásokat sürget Flesch Tamás is, a Magyar Szálloda és Étteremszövetség elnöke is. A szövetség többek között azt javasolja, hogy a bértámogatást 50-ről emeljék 75 százalékra, legyen teljes a járulékkedvezmény, a támogatásokat az újranyitást követ 3 hónapig is tartsák fenn, valamint az építményadót töröljék el 2021-ben.

