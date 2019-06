Színt vallott a Praktiker: így csábítják egyre több vásárlásra a magyarokat

Mind áruházi forgalma, mind webshopja kétszámjegyű növekedést ért el a Praktikernek az előző évéhez képest. Ebben pedig nagy szerepet játszott, hogy az áruházak egy részét teljesen átépítették, átalakították a szortimentet, ami rövid időn bizonyított is, hiszen ezekben a boltok egyértelműen nőtt a forgalom ezt követően - hangzott el a Praktiker június 6-i sajtótájékoztatóján.

57,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Praktiker 2018-ban, az előző évi 47,8 milliárddal szemben. Ez 20 százalékos bővülést jelent. Ezen felül ráadásul kiderült az is, hogy munkaerőhiány ide vagy oda, a cég növelni tudta alkalmazottai számát, ami jelenleg már majdnem 1 500 aktív munkavállalót jelent.

Azt mondhatom, tavaly 6 millió fizető vásárlónk volt, ami azt jelenti, hogy 2017-hez képest 15 százalékkal több érdeklődő volt áruházaink kasszáinál. Egy főre pedig átlagosan 9 200 forintnyi kosártartalom jutott

- mondta el a Praktiker évértékelő sajtótájékoztatóján Karl-Heinz Keth, ügyvezető igazgató. Az ügyvezető beszámolt arról is, hogy az elmúlt évben a barkácslánc jelentős összeget költött egyes áruházaik modernizációjára, amik új polcrendszereket, árukínálati struktúrák kialakítását és a szortiment jelentős részének megújítását jelentették első sorban. A változásokat pedig az első tapasztalatok igazolták is ahol megtörtént ugyanis a modernizáció, egyértelműen nőtt az áruházak forgalma is.

Egyértelműen érzékelhető, hogy a barkásáruházak klasszikus kínálata mellett nőtt a kereslet a lakásdekoráció és az otthonszépítés termékei iránt is, és egyre többen keresik a közép és magasabb árfekvésű, minőségi termékeket is

- tette hozzá az elhangzottakhoz az áruházlánc évértékelőjén Szita Mária, a Praktiker beszerzési igazgatója.

Nő a dolgozók száma

A sajtóesemény kiderült az is, hogy az erősen munkaerőhiány környezetben az áruházlánc tudta növelni dolgozói számát, ami így mintegy 1 500 embernek ad munkát.

Azt látni kell, hogy a nálunk dolgozó személyzet 25 százaléka 10-15 éve nálunk dolgozik. És ez rendkívül fontos. Sőt azt is mondhatom, hogy nemcsak a pénzről szól egy munkavállaló megtartása, hanem alapvetően a személyes kötödésről és a továbbképzésről valamint a szociális kompetenciák fejlesztéséről. Úgy gondolom, a későbbiekben ezek lesznek a munkaerő-megtartáshoz vezető állomások, és nem feltétlenül a fizetés. De persze azt sem szabad elfelejteni, hogy manapság inkább mindenki influencer lenne, semmint bolti eladó

- mondta el a munkaerő biztosítás nehézségeivel kapcsolatban az ügyvezető.

Dübörög az online

A sajtóeseményen beszámoltak arról is, hogy a 10-12 éve indított webshop idén már a kasszán átmenő forgalom 7 százalékát tette ki. Továbbá hogy a felületen 24 ezer termék érhető el képpel. Hiába azonban a tavalyihoz képest pozitív eredmények nagy a törekvés azt illetően, hogy az internetes program tovább növekedjen.

Stop, stop

A Praktiker terjeszkedésével kapcsolatban Karl-Heinz Keth elmondta, bár folyamatosan tervben van 2-3 új üzlet nyitása Magyarországon, a jogszabályi környezet ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Ennek ellenére sem mondanak le azonban erről a tervükről. Sőt, a vezetés dédelgetett vágya, hogy a környező országokba is terjeszkedjenek, de ahogy mondták, ez még a jövő zenéje. Konkrétumok egyelőre nem hangzottak el ezzel kapcsolatban.