Szép summát kaszálhat a senkiből lett YouTube-sztár: és ez csak a kezdet

Akár százezres összeget is megkereshet a YouTube videóival Elek Zoltán, aki a Videó Infó 1nevű csatornán publikálja alkotásait. Ugyanakkor pontosan nem tudni, hogy mennyi pénzt kaphat, mivel nem csak a Google-reklámok után vannak bevételei.

Rengeteg embert foglalkoztat a kérdés, hogy mennyit is kereshetnek az ország legnézettebb YouTube videósai, például az elmúlt hetekben a hazai internetet letaroló Videó Infó 1 csatorna. Bár a tartalmának minősége eléggé megosztja a nézőközönséget, de a tények magukért beszélnek: Elek Zoltán csatornája ma már több mint 84 ezer feliratkozóval rendelkezik, ami elég nagy potenciált jelent a reklámozóknak. Most egy kalkulátor segítségével próbáljuk durván megbecsülni, hogy mennyi pénzt kaszálhat a Békés megyei férfi a főzős, kicsomagolós videóival.

Heló, heló, heló sziasztok!

Zoltán csatornája mára annyira felfutott, hogy az egyik YouTube statisztikákkal foglalkozó oldal szerint naponta átlagosan 92 ezer ember tekinti meg a videóit, és naponta átlagosan kb. 1500-an iratkoznak fel a Videó Infó 1-re, hogy ne maradjanak le a legfrissebb, indukciós főzőlapon elkészített finomságról, vagy a legutóbbi ajándékcsomag kibontásáról. A Socialblade számításai szerint az elmúlt 30 napban több mint 43 ezer ember iratkozott fel Elek Zoltán csatornájára, és majdnem 2,8 millió megtekintést hoztak a videói.

A YouTube és a Google sokáig nem verte nagy dobra, hogy mennyit fizet a videósoknak a reklámok után, de már nagyjából körvonalazódik a dolog. Legalábbis az Influencer marketingHUB nevű, szintén YouTube videósokkal foglalkozó oldal szerint nagyjából úgy megy a kifizetés, hogy a a Google lefölözi az egyes csatornák reklámbevételeinek 45 százalékát, 55-öt pedig elutal a videósnak.

A Socialblade becslése szerint Elek Zoltán nagyjából 690 és 11 ezer dollár között kereshet havonta a csatornáján futó reklámokkal, amennyiben mindenki megnézi őket - a szórás vélhetően azért ilyen nagy, mert rengeteg mindentől függ, hogy mennyi pénzt kap egy influencer a YouTube reklámok után. Az említett összegből még lejön 45 százalék, a Google sápja miatt. Így pedig a Videó Infó 1 havi bevételei 379,5 és 6050 dollár között mozoghatnak, de mi számoljunk most a legkevesebbel. Így forintosítva kijön, hogy a reklámokból akár 108 ezer forint is összejöhet egy hónapban, az 1,7 millió forintos maximális összeget vélhetően nem éri el a békési amatőr szakács.

Máshonnan is dől a zseton

Ahogyan az ismertebb magyar videósok, úgy Elek Zoltánnak sem a YouTube által fizetett reklámok jelentik a legnagyobb bevételt, hanem például a fizetett promóciók, a termékmegjelenítések. A Videó Infó 1-en is rengeteg "csomagbontós" videó van már, és nem csak élelmiszereket szokott kapni a rajongóktól: mindenféle konyhai eszköz, gép is érkezett már Elek Zoltán fiókjába, és még egy több tízezres akciókamerát is küldött neki az egyik webáruház.

Emellett egyre többször feltűnik a videók alján a termékmegjelenítésről tájékoztató felirat is. Ezekről a promóciókról nincs pontos árlista, egyénileg állapodnak meg a cégek a videósokkal - vagy pénzt kapnak cserébe, vagy a bemutató videó után meg is tarthatják az eszközt. Mindenesetre ebből is jócskán hullhatott Elek Zoltánnak.

A Mester újabb videóiban rendre elmondja, hogy egy olyan céggel kötött szerződést, amely a magyar videósok grafikáival ellátott termékeket árul. Ebből is kap százalékot, a bolt állítása szerint Elek Zoltán minden termék után megkapja a "jutalékát". Arról ugyan nincs szó, hogy ez mennyi pénzt is jelent, de azt megnéztük, hogy mennyiért árulják a különféle, Videó Infó 1-es grafikákkal ellátott termékeket. Olyan iskolatáskát, amelyen Elek Zoltán aranyköpéseit olvashatjuk, vagy a Mester megrajzolt képmása köszön vissza, már 7990 forintért lehet rendelni, a kisebb hátizsákok 7190-be kerülnek. Pulóvereket 6000-6780 forint között lehet venni, a pólókat 4-5 ezer forintért. Emellett más, kisebb ajándéktárgyakat is árul a bolt. Ha azt nézzük, hogy a Videó Infó 1 csatornának több mint 84 ezer feliratkozója van, Zoli bácsi már azzal szépen haszálhat, ha csak 500-1000 forintot kap egy-egy eladott termék után.

Megkérdeztük a boltot, hogy általában milyen konstrukciókkal szoktak szerződni a videósokkal, és, hogy mennyi fogy a Videó Infós termékekből. Azt is próbáltuk megtudni, hogy melyik magyar videós cuccait viszik a legjobban - egyelőre nem válaszoltak, de amit igen, közöljük.

Összegezve tehát: nagyon nehéz megmondani, hogy mennyit kereshet a videózással Elek Zoltán - vagy akármelyik jutuber -, mert rengeteg tényező alakítja a javadalmazást. Annyi viszint biztosnak tűnik, hogy ha az embernek van elég nézője, akkor elég jövedelmező tud lenni az ismertség.

A legnépszerűbb magyar videósok a reklámbevételei

Ha már fent jártunk a statisztikai oldalon, megnéztük, hogy miképp alakult a hazai YouTube-rangsor a havi becsült reklámbevételek tekintetében - emlékezzünk, az összeg 55 százalékát kapják csak meg a videósok. Lássuk a számokat:

KerekMese: 4000 - 64400 dollár (1,1 - 18,4 millió ft.) / hónap

Videómánia - Dancsó Péter: 1900 - 30500 dollár (543 ezer - 8,729 millió forint) / hónap

PamKutya: 1200 - 19400 dokkár (343 ezer - 5,5 millió ft.) /hónap

Radics Peti: 1300 - 21600 dollár (371 ezer - 6,1 millió ft.) / hónap

TheVR: 501 - 8000 dollár ( 143 ezer - 2,2 millió ft.) /hónap