Súlyos: sok ezer magyar munkahely szűnhet meg, ha ez így marad

Még mindig kiemelkedő Magyarországon a cégalapítási kedv. Bár 2018 óta a hazai cégek száma a félmilliós határ alá esett, és számuk azóta is csökkenő tendenciát mutat, a hazai cégalapítási kedv 2019 első negyedévében ötéves csúcsot döntött - írja a Hellovidék.

A Magyarországon újonnan életre hívott cégek jelentős része igen rövid életű, mivel a piacon sok a rendszerváltás körüli időszakban létrejött rutinos versenyző, akik mellett az újonnan létrejövő vállalkozásoknak kevés esélyük van átlépni az évi egymilliárdos álombevételt, de a túlélésük még ennél is kétségesebb. Az Opten legfrissebb közleménye szerint a hazai cégek túlélési rátája most ismét romlott, az 5 éves kort a cégek 72%, a 10 éves kort pedig mindössze csak 48%-uk éri el. Bár a cégalapítási kedv még ezek ellenére is kiemelkedő, az Opten a 2019-es év második negyedévére vonatkozóan 6%-os visszaesést állapított meg.

Az ambiciózus cégalapítók még nem fogytak el, csak némileg csökkent a számuk, de 2018-hoz képest még így is 8%-kal több céget hoztak létre 2019 második negyedévében.

A cégalapítási kedv mérséklődése számos ágazatban érzékelhető a Bisnode jelentése szerint, ilyen például a textil-, a gépipar, a bútorgyártás és az oktatás, művészet, szórakoztatás, szabad idő, legnagyobb visszaesést pedig a kommunális ágazat könyvelhetett el a vizsgált időszakban újonnan létrejött cégszámokban.

A működő cégek számát tekintve is általános a visszaesés minden iparágban, mindössze három ágazatot nem érint a csökkenő tendencia: ipari gép, berendezés, eszköz javítása, kommunális tevékenység és az építőipar.