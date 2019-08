Sorra fuccsolnak be Vajna Tímea üzletei: meddig elég a tartalék?

Majdnem 100 millió forintos mínuszban zárt Vajna Tímea fánkozója, és a gyémántboltját is bezárta Andy Vajna özvegye. Korábban kiderült, hogy már a bútorait is áruba bocsátotta, valamint értékes autóját is hirdeti, hogy legyen pénze fenntartani magát.



Két hónapos késéssel ugyan, de leadták a Mr. Funk 2018-as mérlegét. Ez az a cég, amelyikben Beauty Enterprises cégén keresztül Andy Vajna özvegye, Vajna Tímea is tulajdonos - írja a 24.hu.

Kiderült, hogy a vállalkozás az előző évhez képest 50 millió forinttal tudta növelni a bevételét, ugyanakkor ennek csak annyi köszönhető, hogy az adózás utáni eredmény nem mínusz 168 millió lett, hanem csak 92. A beszámoló szerint tavaly átlagosan havonta 33-an dolgoztak a fánkózóban, átlagkeresetük 178 ezer forint volt. A társaság egyetlen vezetőjének bérére 2018-ban csaknem kétmillió forintot költöttek.

Közben az is kiderült, hogy Vajna Tímea gyémántüzlete is rosszul áll: a bolt ma már teljesen üres, a bútorok is eltűntek, a kapura hatalmas lánc és lakat került.

A bútorokat adja el

Kegytelen megválni ingóságaitól, hogy fedezni tudja megélhetését az egykori sztárproducer özvegye, pedig Andy Vajna milliárdokat mentett ki tavaly a cégbirodalmából. Még július végén beszélt az üzletasszony anyagi problémáiról a TV2-n, akkor elmondta, hogy kénytelen áruba bocsátani Lamborghinijét és bútorait is, hogy fizetni tudja a ház bérleti díját, amiben lakik. A Blikknek korábban úgy fogalmazott, egyenesen kilátástalannak tartja a helyzetét, abban sem biztos, hogy marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben vagy az okosok mindent kimenekítenek.

A lap szerint a tavalyi évben Vajna kaszinóbiznisze és az egyéb érdekeltségeket összefogó vagyonkezelője összesen 17,9 milliárd forintot fialt. A pénz nagyobb részének kivételéről még Vajna életében, 2018-ban született döntés, így mintegy 12,5 milliárd forintot a filmmogul csatornázhatott belátása szerint.

