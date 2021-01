Rengetegen el sem mentek vizsgázni: egyre rosszabb helyzetben vannak a nyelviskolák

Majdnem 30 százalékkal esett vissza a nyelvvizsgázók száma az elmúlt egy évben. Ha a 2021-es adatok sem javulnak, annak katasztrofális következményei lehetnek a nyelvvizsgaközpontokra.

2020 második felében összesen 32 889-en tettek nyelvvizsgát, ez majdnem 16 ezer vizsgázóval kevesebb, mint egy évvel korábban - ekkor 48 619-en vizsgáztak. Éves szinten is beszédesek a számok, 2020-ban összesen 81 581-en vizsgáztak, míg 2019-ben 124 468-an szereztek bizonyítványt - írja az Eduline. Bár a 2019-ben egy évvel későbbre tervezett kötelező nyelvvizsga jelentett egy kis megugrást a vizsgázószámban, azonban a novemberi bejelentést követően, amikor a kormány visszavonta ezt a felvételi követelményt, meg is torpant a növekedés.

Nyilván a koronavírus is betett a vizsgázószámnak, mivel a felvételi időszak általában a legnépszerűbb, 2020-ban pedig pont május-júniusban nem lehetett vizsgákat tenni. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy tavaly szeptemberig közel 110 ezer friss diplomát állítottak ki az egyetemek a nyelvvizsgamentesség miatt

- mondja a csökkenés okáról Rozgonyi Zoltán a Nyelvtudásért Egyesület elnöke. A nyelvvizsgaközpontok a tavalyi szint környékére tervezik a nyelvvizsgaszámokat, esetleg egy kicsivel lehet magasabb, mint a 2020-as, mert az elhúzódó járványhelyzet miatt még mindig sokan kivárnak - mondja a szakember.

Bár tavaly lehetőséget kaptak a központok, hogy a bezárások idején online szervezzenek vizsgákat, ezzel nem mindenki tudott élni. Az a pár vizsgaközpont, ahol a nyári időszakban is szerveztek online nyelvvizsgákat, viszont azzal szembesült, hogy a komoly szakmai felkészültség mellett ez a vizsgaforma mérhetetlenül költséges is - arról nem beszélve, hogy a tavaszi karantén alatt is csak a vizsgázók harmada élt ezzel a lehetőséggel.

