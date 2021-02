Rengeteg elektromos töltőpont épülhet országszerte: itt az új jogszabály

Különösen sok és átfogó jogszabályváltozással szembesülhettek az építőipar szereplői az idén. A beruházók főleg a parkolószám emelésére fókuszálnak, de az energetikai követelmények területén is számottevő változások történtek, az új építésügyi salátarendeletek az összes fontosabb jogszabályt érintették.

Az idei évtől növekedett a kertvárosias lakóterületi övezetekben a megengedett legnagyobb beépítési sűrűség, a telek legnagyobb beépítettsége 30 százalékról 35-re, a megengedett legnagyobb beépítési magasság 7,5-ről 8 méterre emelkedett, a telek legkisebb zöldfelületi mutatója pedig 50 százalékról 45-re csökkent - írja a Világgazdaság. Lényeges, hogy az Országos településrendezési és építési követelményekben (OTÉK) meghatározott, az egyes építési övezetekre vonatkozó beépítési paraméterek csak keretszabályok.

A nagyobb beépíthetőség alapján csak akkor lehet építkezni, ha azt már a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) is tartalmazza. Azokon a településeken, ahol az idén módosul a Helyi építési szabályzat, arra is lehetőség lesz, hogy a műanyag gyeprácsot beszámítsák a zöldfelületbe, legfeljebb 30 százalékban. A gyeprács tekintetében a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy nem számítható be, és akár az OTÉK-ben leírtnál kisebb mértékű zöldfelületbe történő beszámításra is lehetőség van.



További módosítás, ha egy telken négy vagy több önálló lakó vagy üdülő rendeltetési egységet helyeznek el, lakásonként vagy üdülőnként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Ha például egy meglévő négylakásos épületben egy további lakást szeretnénk kialakítani, akkor ahhoz - az általános előírás szerint - további egy parkolóhelyet kellett biztosítani. 2021-től ugyanezen bővítés plusz három személygépkocsi elhelyezését feltételezi (5×1,5=7,5, vagyis 8 parkoló).

Az új építések és a nagyobb felújítások bekerülési és üzemeltetési költségére is hatással vannak a 2021. január 1-jétől hatályos épületenergetikai jogszabályi változások. Megkönnyebbülhetnek azok, akik 2020-ban megkockáztatták, hogy új beruházásuk az utolsó pillanatban, 2020 decemberében még az átmeneti, költséghatékony előírásokkal szerez használatbavételi engedélyt, ám ezt a határidőt mégsem tudták tartani. Ezek az építkezések fél év haladékot kaptak, és június 30-ig szerezhetnek használatbavételi engedélyt vagy tudomásulvételt.

Július 1-jétől viszont már Magyarországon is csak nullához közelítő energiaigényű új épületet lehet építeni.

Szigorodott az épületek szellőzésére vonatkozó követelmény, de számos kérdést vet fel, hogy mely beruházások esetén és milyen módon kell az előírásoknak megfelelni. A kiegészített rendeletek az épületeket is felkészítik az elektromobilitás terjedésére: a tíznél több parkolóhellyel rendelkező új épületek, valamint a húsznál több parkolóhellyel rendelkező meglévő, nem lakáscélú épületek esetén működő elektromos töltőpontokat kell kialakítani, és a jövőbeli bővítést csatlakozópontokkal kell támogatni.



A jövőben az az építkezés is kaphat építési engedélyt, amelyet a polgármester a településképi véleményében nem támogatott. Megszűnt az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás, de az építtetők nem kerültek hátrányosabb helyzetbe, mivel a már kiadott építési engedélyek hatálya automatikusan három évről négy évre (az építés megkezdésére), illetve a kezdés utáni befejezésre vonatkozó öt évről hat évre módosult.

