Óriási krach a vidéki szolgáltatóknál: lesz, aki innen már nem tud talpra állni

A koronavírus 2. hulláma még nagyobb erővel sújtja a szolgáltatóipart, pedig sokan még az elsőből sem álltak fel. Bár lehetett rá számítani, hogy hazánkban is korlátozó intézkedéseket vezetnek be, mégis sok vállalkozást váratlanul ért Orbán Viktor november 09-i bejelentése. A HelloVidék most a vidéki offline és online térben szolgáltatók képviselői közül keresett meg néhányat, hogyan érintette őket a Covid újabb hulláma és milyen módon vészelik át ezt az időszakot.

Orbán Viktor miniszterelnök által bevezetett korlátozó intézkedések az offline térben, a személyes jelenlétet igénylő szolgáltatókat érinti a leginkább. A tavaszi hullámmal elsodort és a nyári főszezonban helyre állni látszódó turizmus-vendéglátás szektort igazi "hideg zuhanyként" érintette a kötelező bezárás híre. Tény, hogy a miniszterelnöki beszédben elhangzott, hogy támogatást nyújtanak a bajba jutott ágazat vállalkozóinak, ennek ellenére mégis várható, hogy hosszú időbe telik majd a talpra állás.

A turizmus- vendéglátás területén több évtizedes tapasztalattal rendelkező Csobota-Kis Árpád a Pearl Marketing and Management Kft. ügyvezető és országos szállodaüzemeltető szerint a tavaszi korlátozások miatt az emberekben akkora volt a felgyülemlett feszültség a bezártság miatt, hogy amint "kiszabadultak", utazásra és pihenésre vágytak. A szezon kitolódott szeptemberig, majd jött a határzár és a mostani bejelentés, ami padlóra kényszerítette a szektort. Több kollégájával is egyeztetett telefonon és igénybe fogják venni a kormány bértámogatását. Egy biztos, hogy a korlátozások feloldását követően nem lesz könnyű fellendíteni az iparágat.



A rendezvényszervező szakma már az első hullám idején jelentős károkat szenvedett el és számos vállalkozás működése vált teljesen bizonytalanná. A tavaszi oldásokat követően sokan egyre inkább felkészültek a 2. hullámra és számos konferencia, esemény tért át az online térbe. Ennek ellenére a november 09-i bejelentés időzítése a legrosszabbkor érintette a szektort, mivel a cégek mikulás és karácsonyi ünnepségei sem tarthatók meg személyesen. Az országos lefedettséggel üzemelő Gyermek-Partiszervíz-nél Simonné Papp Cecília elmondása alapján az elmúlt hetekben a családi rendezvényeknél, elsősorban a szülinapoknál alig tapasztaltak visszaesést a korábbi évek hasonló időszakához képest.

Inkább annyi a változás, hogy kisebb létszámú társaságok ünnepelnek. A karácsony előtti időszak, a mikulás mindig nagy pörgéssel jár. Idén sincs ez másképp. Már nyár óta készültek arra, hogy bármikor szigoríthatnak. Így az országban elsőként bevezették az online mikulásrendezvényeket. Külföldön nem ismeretlen az online videóbeszélgetés, így náluk is van erre lehetőség, és már látják, hogy kereslet is. Nagy cégek, multik is élnek ezzel, továbbá szívesen kérnek előre rögzített üzeneteket, levélcsomagokat is. Futár Mikulásaik is készülnek az ünnepekre. Több cég pedig kivár, arra számítanak, hogy december második felében már személyesen is felkeresheti a munkatársak gyerekeit a Mikulás.

