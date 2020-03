Óriási bajban Budapest luxusutcái: közel a boltok csődje, sorra küldik el a dolgozókat

Csődközeli állapotokat és elbocsátásokat tapasztal a főváros legnépszerűbb tematikus utcáinak menedzsmentje. A Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. (BUM) többek közt a Király utca, a Bartók Béla út, a Ráday, a Falk Miksa utca és további 7 közösség vállalkozásainak érdekképviseletét látja el, és a társaság attól tart, hogy a járvány végére a legtöbb kereskedőnek le kell húznia a rolót. Bértámogatást és újrakezdő hitelcsomagot javasolnak.

A programban résztvevő, összesen 193 üzletet képviselő BUM szerint a bérleti díjak elengedése és az alkalmazottak további bértámogatása segíthet a népszerű utcák kereskedőin, akik többek között vendéglátóegységeket, galériákat, aukciós házakat, kézműves és más kiskereskedelmi üzleteket tartanak fenn - írja közleményében a BUM.

Tudomásunk szerint 84 üzlet már zárva tart, a többiek pedig a délután háromig való nyitvatartással próbálják megkeresni a napi bevételt. A kereskedőkkel történő interjúk viszont nagyon elszomorítóak, mert a legtöbben attól tartanak, hogy a járvány végén már nem tudnak újra nyitni. A Haris közben például tudunk olyan vállalkozóról, aki negyven év után lehet, hogy végleg bezárja a boltot. A következő hetekben is folyamatos kapcsolatban leszünk velük, mert a tapasztalataink alapján két fontos mentőpillérre kell most fókuszálnunk: a bérletidíjak elengedésére és az alkalmazottak béreinek megteremtésére

- mondta el Antal Attila, a BUM igazgatója. A tematikus utcák menedzsment cége folyamatosan információval látja el a kereskedőket a lehetőségekről és a jogaikról egyaránt. A bérletidíjakkal kapcsolatosan Antal Attila felhívta a figyelmet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire, amely szerint a bérlő arra az időre, amikor saját érdekkörén kívül eső okból nem tudja használni az ingatlant, bérleti díjat nem köteles fizetni. A BUM szerint ezt egyre többen kezdik el tudatosítani, és a tapasztalataik szerint a bérbeadók többsége is korrekt módon jár el a kereskedőkkel a tematikus utcákban, ugyanakkor vannak kivételek.

"A Ráday utcában a legtöbb üzlet bérlemény, az évtizedek óta érvényes elidegenítési tilalom miatt. A Ráday SoHo Egyesület mindannyijuk helyett és nevében nyújtotta be a bérletidíj kedvezménnyel kapcsolatos kérést a kerületi önkormányzathoz, de eddig semmilyen választ nem kaptunk, annak ellenére, hogy felajánlottuk szabad konyhai kapacitásainkat a szociálisan rászorulók ellátásának segítésére is. Itt a legtöbb vendéglő a tartalékait éli fel márciusig, és várta a húsvéti forgalommal jár pénzügyi vérfrissítést. Most az átlagos bevétel legjobb esetben napi 30 ezer forint, így többen már bezártak, de a nyitvatartók is a bezárásra készülnek, és folyamatosan mondanak fel az alkalmazottaknak" - mondta el a BUM-nak Domonkos László, Ráday Soho Egyesület elnöke.

A BUM tapasztalatai szerint a kormány által hozott segítő intézkedések, a járulékok elengedése sem menti meg a vállalkozásokat, mivel a legtöbben az alkalmazottak nettó bérét sem tudják kifizetni. Az általuk képviselt 11 tematikus utca/terület ugyanakkor a főváros arculatának meghatározó elemei, amit az ott működő vállalkozások tesznek élővé és népszerűvé a turisták és a helyiek számára. A társaság ezért bértámogatást és újrakezdő hitelcsomagokat szeretne kiharcolni az általa képviselt cégeknek. Véleményük szerint a kijárási korlátozás után a bezárt üzletek száma meredeken nőni fog, így gyors intézkedésre lenne szükségük - írja közlemény.

A programban lévő tematikus utcák üzleteinek állapota a kijárási korlátozás előtt:

Bartók Béla Boulevard, Bartók Béla út: 21 üzletből 12 zárva tart

FalkArt Fórum, Falk Miksa utca: 34 üzletből 14 zárva tart

Fashion Street, Deák Ferenc utca: 15 üzletből 2 zárva tart

Királyutca-Designutca Klaszter, Király utca: 14 üzletből 4 zárva tart

KultUnio Klaszter, KultUnio negyed (VI. és VII. kerület): 52 üzletből 26 zárva tart

Broadway Egyesület, Liszt Ferenc tér: 9 üzletből 5 zárva tart

Palota Piknik Egyesület, Mikszáth tér és Krúdy Gyula utca: 4 üzletből 2 zárva tart

Pozsonyi Piknik Egyesület, Pozsonyi út és környéke: 9 üzletből 3 zárva tart

Ráday Soho Egyesület, Ráday utca: 30 üzletből 16 zárva tart

Haris Bazár Klaszter, Haris köz: az összes üzlet zárva tart

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (7 Vásárcsarnok): egyelőre nyitva, de a kis termelők többsége nem jár fel

Címlapkép: Getty Images