Ők a legjobban fizetett YouTuberek: játszva keresnek csaknem 3 milliárd forintot évente

A világ tíz legjobban fizetett YouTuberének fele azzal keres milliókat, hogy élőben közvetíti, ahogy videojátékokkal játszik. Milliók követik őket élőben. A legnépszerűbb gamerek (vagyis a játékosok) csatornáinak 10 millió dollárra rúg az éves bevétele, vagyis 3 milliárd forintra. Mindez szponzoroktól, hirdetőktől és a megjelenéseik után kapják.

Az internet korában a videojátékok fontos kulturális összekötőkapoccsá váltak: az online közösségek milliónyi embert ölelnek fel szerte a világból, amelyek számára a játék a közös nevező. Ezért is lehet ilyen hatalmas biznisz a YouTubeon videojátékos csatornát indítani, mivel a célközönség hatalmas és egyre nő.

Az egyik legnépszerűbb gamer az online térben, Felix "PewDiePie" Kjellberg volt az első, aki 100 milliós feliratkozószámot ért el úgy, hogy videói nagy részében játékokkal foglalkozott. A videójátékcsatornák felfutásának köszönhető, hogy például Mark "Markiplier" Fischbach és Daniel "DanTDM" Middleton a Forbes adatai szerint 10 millió dollárnál is több bevételre tesznek szert évente, hála a több mint 20 milliós feliratkozószámuknak.

A világ legjobban kereső 10 YouTubere közül 5-en foglalkoznak videojátékokkal. Természetesen azok a legnépszerűbbek, akik maguk is a legpopulárisabb játékokkal foglalkoznak, amelyeknek világszerte több milliós rajongótábora van, mint a Minecraft vagy a Grand Theft Auto (GTA).

Nem egyszerűen játszanak a játékokkal, hanem szinte önálló showműsort építenek rájuk.

A "végigjátszás" vagyis walktrought videók is nagy népszerűségnek örvendenek az online térben, de mégsem hoznak annyi nézőt, mint amikor a játékos maga is bevonódik a műsorába. A népszerű csatornák nem csak magáról a játékról, hanem a szórakoztatásról szólnak: a bohóckodás, a belsős poénok, a játékos egyéni stílusa az, ami fenntartja a közönség érdeklődését a videók iránt.

A legtöbbek nézett gamerekre az is jellemző, hogy ritkán játszanak a legújabb, most megjelent bestseller játékokkal. Sokkal gyakrabban választanak úgy nevezett "open sandbox" - szó szerint fordítva nyílt homokozó - stílusú játékokat. Ez azt jelenti, hogy a gamerek szinte mindent megtehetnek a játék határain belül: ilyen típusú játék például a már említett Minecraft, az Assassins Creed, a GTA 4, a Fallout 3, a The Elder Scrolls V: Skyrim, a Second Life, vagy a Let’s pretend.

Ezek a játékok rengeteg lehetőséget adnak a YouTubereknek, hogy előre megírt forgatókönyveket játszanak el a játékban, vagy meglepjék a közönségüket a játék határait feszegetve.

A Forbes listája szerint Preston, avagy igazi nevén Preston Arsement 14 millió dollárt keres a csatornájával, PewDiePie, vagyis Felix Kjellberg 13 milliót. A már említett Markiplier és DanTDM 13 és 12 millió dollárt zsebel be évente. Még a listán ötödik helyet elfoglaló VanossGaming csatorna tulajdonosa, Evan Fong is 10 millió felett keres: 11 és fél milliós bevétele van a "videojátékozásból".

Ennyit keres egy magyar YouTuber

Ahogy nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, kezdőként sem lehetetlen pénzt keresni a YouTube videókkal, akkor sem, ha magyar közönségnek szólnak. YouTubernek lenni ma már ugyanolyan üzleti vállalkozás, mint például az online trainerkedés, vagy gasztrobloggerkedés. Azt viszont kevesen tudják, és nehéz konkrét információkkal jutni azzal kapcsolatban, mennyit keres pontosan egy YouTuber.

YouTube-bevételre úgy szerezhet valaki jogosultságot, hogy a YouTube üzleti partnerévé válik azáltal, hogy engedélyezi a reklámokat a videóiban. A reklámokat a Google helyezi el, és fizeti meg. Azonban nem válhat bárki üzleti partnerré, aki elindít egy csatornát - mint ahogy korábban sokkal egyszerűbb volt. 2018 februárjától viszont azok számára elérhető ez a lehetőség, akik rendelkeznek minimum 1000 feliratkozóval, és az elmúlt 365 napra vetítve 4000 órás megtekintési idővel. Amint ezt elérte a csatorna, akkor a Google automatikusan megkeresi, gratulál a sikerességhez, és felajánlja a reklámok engedélyezésének lehetőségét.

A Google minden hónap 15-én utalja át az előző havi bevételeket, amelyet a bank aktuális középárfolyamon átvált forintra.

Viszont a Google nem fix árakkal dolgozik, hanem sávosan fizet a reklámokért. Minél több a csatornán a feliratkozó, annál jobban fizetnek a reklámok is, és az is számít, hogy az adott videót többen vagy kevesebben nézték meg összességében, hogy az adott havi megtekintések alapján hány centet fizet érte. Például lehet, hogy az első 500 nézés után csak 1 centet fizet, viszont utána már a következő 300 után fog fizetni 1 centet, és így tovább.

Ha már van egy ilyen fizetőképes csatornád, ami már valamennyi bevételt hoz, onnantól kezdve hogyha a soha a büdös életben többet nem nyúlsz hozzá, az akkor is fizetni fog, és mindig egyre többet

- mondta el egyik videójában Rulek Zoltán, aki még kezdőnek számít a YouTuber világban, nagyjából 100 feltöltött videójával és jelenlegi 5,1 ezer feliratkozójával. Amikor a videó készült, Rulek Zoltán csatornáján 102 videó volt, és 1290 feliratkozó volt, 12727 megtekintésnél járt. A csatornáján legnépszerűbb a gerincproblémákról szóló videó volt, a legutóbbi 30 napban 4663 megtekintést hozott és 9,67 dollárt. A második legnépszerűbb videója 2217 megtekintése 30 nap alatt 3,74 dollárt fizetett.

Hogy legyen összehasonlítási alapunk, pl. a dízelautókkal foglalkozó videóját 888-szor tekintették meg, és 0,59 dollárt hozott, míg a hátmasszázsról szólót kevesebben, 847-en, de az 0,88 dollárt hozott. Ez a differencia abból adódik, hogy az utóbbi videó sokkal több megtekintést hozott már összegészében, így egy megtekintés többet ér annál, mint a dízelautósnál.

A magyarokat még a YouTube is húzza

A magyar YouTuberek eleve hátrányból indulnak: míg ők a magyarországi nézőik után csak 71 centet keresnek (per 1000 megtekintés), addig az albánok 89-et, a szlovének 91-et, a bolgárok is 96-ot. A csehországi CPM például ezzel szemben 2,07 dollár, az osztrák 2,20 dollár, a németországi és belgiumi egyaránt 2,94 dollár. Viszont az Egyesült Államok CPM-je ennek több mint a duplája! 6,07 dollár. Rulek Zoltán is azt ajánlja a leendő vloggereknek, hogy

ha olyan a kontent, akkor érdemes lefordítani a videót, és becélozni egy olyan közönséget, amelynek megtekintései után jobban fizet a Google.

Azon túl, hogy mely országból kattintanak a videókra, még több tényező befolyásolja a YouTuber bevételét, például az is, hogy ki a célközönség, vagy milyen kategóriába tartozik a tartalom, amelyet gyárt. Aki komolyan akar foglalkozni a vloggerkedéssel, annak mindezzel tisztában kell lennie ahhoz, hogy a bevételeit maximalizálni tudja.

Címlapkép: Getty Images