Nincs könnyű dolga az építőiparnak: hiába dolgoznának, kevesen alkalmaznak védőfelszerelést

A Mapei Kft. 400 szakember megkérdezésével felmérést végzett a koronavírus-járvány építőiparra gyakorolt hatásairól. A megkérdezett építőipari szakemberek 22%-ának megszűntek a megrendelései a koronavírus-járvány hatására. 33% csökkenő, 38% stagnáló, 6% növekvő megrendelésekről számolt be.

A válaszadók 50%-a változatlan intenzitással dolgozik. 28% csökkentette a kapacitását, 22% szünetelteti a munkavégzését, többségük kényszerből, a megrendelések visszamondása, vagy csúsztatása miatt. A nem, vagy csökkentett kapacitással dolgozók 17%-a a saját és mások biztonsága érdekében döntött így. A kitöltők 42%-a tapasztalta, hogy a megrendelők csúsztatják a munkát. 33% arról számolt be, hogy a megrendelő felfüggesztette a munkát. 18% számolt be arról, hogy a megrendelő gyorsítja, sürgeti a munkát. 9 százalék számolt be arról, hogy a díjakat akarja csökkenteni a megrendelő.

A megkérdezettek 57%-a találkozik szállítási nehézségekkel. 39% tapasztal építőanyag drágulást, jellemzően az import építőanyagok terén, melyekből 36% tapasztal hiányt. A szakemberek véleménye szerint óriási a bizonytalanság, nehéz tervezni. Egyre nehezebb szükséges munkaerő biztosítása, bizonytalan az építőanyagok beszerzése, kiszámíthatatlan az építőanyagárak alakulása.

A nehézségek ellenére a válaszadó szakemberek 63%-a addig szeretne dolgozni amíg csak lehet. 37% nyilatkozott úgy, hogy ha nem javul 1-2 héten belül, vagy rosszabbodik a helyzet felfüggeszti a munkavégzést. A válaszadó szakemberek 13%-nak egyáltalán nincs tartaléka. 26 % rendelkezik 1 havi tartalékkal. Ennél több megtakarítása a válaszadók 61%-ának van. A legkilátástalanabb a megkérdezett szakemberek 10%-a helyzete, akiknek nincs megrendelése és legfeljebb 1 havi tartalékuk van.

Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője szerint, katasztrofális következményekkel járna, ha akár a megrendelők, akár a kivitelezők miatt az építkezések leállnának. Szakemberek tömegei kerülhetnek kilátástalan helyzetbe, ami az építőipar lassulásával csődhullámot és újabb tömeges külföldi munkavállalást indíthat el. Már egy hónapos kivitelezési stop után képtelenség lenne kiszolgálni, az esetlegesen egyszerre berobbanó beruházási igényeket.

A szakember szerint ameddig meg lehet teremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit, addig termelni kell, nem javasolt a beruházások leállítása, halasztása. Ennek azonban alapfeltétele, hogy a munkáltatóknak biztosítani kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, valamint meg kell követelni a higiéniai szabályok betartását. A felmérés szerint ugyanis, jelenleg mindössze a válaszadók 27%-a alkalmaz teljes körű védelmet, azaz kerüli a fizikai érintkezést, kesztyűt és maszkot visel, valamint rendszeresen mos kezet.