Nem volt elég a GYES, fusiból szedte meg magát az édesanya

Dübörög a használt játékok piaca Magyarországon: a tapasztalatok azt mutatják, sok család nem engedheti meg magának a vadiúj darabokat. Az olyan emblematikus játékokat, mint például a Lego vagy a Matchbox kilóáron vásárolják fel a kereskedők, akik némi tisztítást, javítást és szortírozást követően szép haszonnal adják tovább az árut az online piactereken.

A Pénzcentrum iparági értesülései szerint ma Magyarországon legalább akkora piaca van a használt játékoknak, mint például a kinőtt babaholmiknak. Igaz, és ezt szakértőink is elismerték, szürkegazdaság lévén a pontos nagyságrendet lehetetlen megállapítani. (Sokatmondó azonban, hogy becslések szerint az új játékok piaca 45 milliárdos forgalommal zárta a 2016-os évet; ez 7 milliárdos bővülés 2015-höz képest.) Egy biztos,

a profi kereskedők kilogramm áron vásárolják fel innen-onnan a megúnt, de magas minőségű játékokat,

majd, egy javítás/tisztítás/szortírozás kör után, komolyabb árréssel szabadulnak meg tőlük az online piactereken. A legnagyobb kereslet az olyan emblematikus játékokra mutatkozik, mint például a Lego, a Duplo, a Matchbox, a Fabuland vonat, vagy például a Merkur fém építőjáték.

Gyermekem születése után kicsiben, némi mellékes bevételért kezdtem el foglalkozni használt játékokkal, de hamar túlnőtte magát az üzlet. Meggazdagodni ebből ugyan nem lehet, de hatalmas az érdeklődés, amely során azt tapasztalom, hogy sok család nem engedheti meg magának a legújabb kollekciókat, de nem akarják megfosztani gyerekeiket az ismert márkák nyújtotta játékélménytől

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére egy online piactereken ma már profi eladónak számító édesanya, aki szerint a magas minőség a kulcsa ennek az iparágnak.

A régi illetve használt játékok piaci szegmenséről ugyan nem tudtak érdemi információval szolgálni a LEGO Magyarország Kft.-nél, de nem lepte meg őket az ágazat sikere. Oláh Péter, a cég marketing menedzsere elmondta: "A LEGO számára a kezdetektől fontos, hogy termékeit minőségi, időtálló anyagokból állítsa elő. A játékipar más nagy szereplőihez hasonlóan termékprofilunk 60-70 százalékát mi is megújítjuk évente, amivel az új generációk igényeit igyekszünk kiszolgálni. Világmárkaként nem csak követjük a fogyasztói trendeket és igényeket, de szerepünkből adódóan generáljuk is azokat."

Igazi "lovebrand"-ként van a márkának egy rendkívül jelentős felnőtt rajongói bázisa is, akik az újdonságok mellett foglalkoznak régi szettek gyűjtésével és építésével is

- emelte ki Oláh Péter.

Ahogy az a fent látható hirdetésben - amelyet egy budai villanyoszlopon szúrtunk ki - is szerepel, a kereskedők akár 3 ezer forintot is hajlandóak fizetni a régi játékok kilogrammjáért. Az online piactereken elérhető kínálat tanúsága szerint azonban ennek duplája a fogyasztói ár. Azaz egy-egy viszonteladáson 100 százalékos hasznot is el lehet érni. De a komolyabb, gyűjtői darabokon (pl.: régi Matchbox, eredeti dobozában; lego-készletek) akár tízzezreket is lehet keresni.

Informátorunk szerint azonban a költségekről sem szabad megfeledkezni, amelyek amúgy komoly dilemma elé is állítják a kereskedőket. "Amíg kicsiben, némi mellékes reményében csinálja valaki, addig nem nagyon kell foglalkozni a tevékenység adóvonzatával, de nagyobb volumenben ezt is be kell kalkulálni a működési költségekbe. Egy limit elérése után tehát nagyságrendekkel magasabb forgalom kell ahhoz, hogy megérje a vesződést; innentől kezdve viszont már főállásról beszélünk" - fogalmazott.

Hogyan kell adózni?

Mielőtt belevágnál a bizniszbe, érdemes átvenni az adózási szabályokat, különösen, hogy nyakunkon az adóbevallás határideje. Az ingóságok értékesítésére vonatkozó teljes adózási szabályrendszer elérhető a NAV honlapján is, mi azonban most a Vatera jóval közérthetőbb kisokosa segítségével mutatjuk, mit kell tudnod:

1. 600 ezer forint ALATT árusítottál az elmúlt évben.

Te vagy az, akinek semmi dolga nincs. Nem kell adóznod és bevallást készítened.

2. 600 ezer forint FELETT árusítottál az elmúlt évben.

Ha Te abba a 2 százalékba tartozol, aki az elmúlt évben 600000 forint felett árusított, akkor sem kell megijedned, mert még itt sem biztos, hogy bármilyen teendőd van, ugyanis nem a bevételed, hanem a jövedelmed alapján kell adóznod. Ezt úgy számolhatod ki, hogy a bevételedből levonod azt az összeget, amennyiért a terméket vásároltad illetve a beszerzési költségeidet. Ha ez az összeg nem haladja meg a 200000 forintot, akkor nem kell semmit tenned.

2a. Jövedelmed < 200000 forint Például, ha azok az áruk, amiket eladtál, neked eredetileg összesen 500000 forintodba kerültek, és te összesen 620000 forintért adtad el ezeket, akkor a jövedelmed 120000 forint volt, ami azt jelenti, hogy nem kell adóznod.

2b. jövedelmed > 200000 forint A fenti példánál maradva amennyiben azok az áruk, amiket eladtál, neked eredetileg összesen 500000 forintodba kerültek, és te összesen 720000 forintért adtad el ezeket, akkor a jövedelmed 220000 forint , ami azt jelenti, hogy ebben az esetben 16 százalék személyi jövedelemadót azaz 35200 forintot kell bevallanod de megfizetned csak 3200 forintot kell, mert az adót 320000 forinttal csökkentheted.

Előfordulhat, hogy nincs meg a nyugtád az eladott termékeidről, és nem tudod megállapítani pontosan, mennyi a jövedelmed. Ilyenkor a bevételed 25 százalékát kell jövedelemként elszámolnod.

Rendszeresen és üzletszerűen tolod?

Ezeket a szabályokat azonban csak akkor alkalmazhatod, ha az értékesítést nem üzletszerűen, illetve tartósan vagy rendszeresen végzed. Ha viszont rendszeresen vásárolsz termékeket, azért hogy azután haszonnal eladd őket, azaz nem csupán a megunt, kinőtt holmidat értékesíted esetenként, akkor az már gazdasági tevékenységnek minősül, így a 200 ezer forintos jövedelemre vonatkozó kvázi mentesség rád nem vonatkozik, és a 25 százalékos jövedelem megállapítást sem alkalmazhatod. Ilyenkor a tényleges jövedelmed (bevétel mínusz igazolt költségek különbözete) után kell személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást fizetned.