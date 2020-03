Nem várnak a számláik kifizetésére a cégek: így rövidítik le a fizetési határidőt

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek miatt, az elmúlt napokban megnőtt a kereslet a kereskedelmi faktoringra. A számlák előfinanszírozása a likviditás megőrzése miatt jelenthet segítséget a vállalatoknak, de a jelenlegi helyzetben a szolgáltatással járó vevőminősítés, és biztosítási lehetőségek is fontos információval szolgálnak a cégeknek.

Három nap alatt 40 százalékkal nőtt a megkeresések száma az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi faktoringcégnél. A pénzügyi szolgáltatás lényege, hogy a cégek kiállított számlái azonnal kifizetésre kerülnek, nem kell heteket, hónapokat várniuk arra, hogy a várt összeg, vagyis a számla ellenértéke megérkezzen. A szolgáltatást igénybe vevő vállalatok ennek köszönhetően nincsenek kiszolgáltatva a fizetési határidőknek. Faktorálni ráadásul egy két napja létező vállalkozás is képes, az előfinanszírozás ugyanis nem a cégek méretétől, hanem azok ügyfeleitől, partnereitől függ. Nem az számít tehát, hogy ki az, aki a számlát kiállítja, a faktoringcégeket elsősorban az érdekli, hogy kinek lett kiállítva a számla.

Krízishelyzetben a legtöbb vezető előre gondolkozik, így sokan már most keresik az új lehetőségeket. Azzal, hogy a rendkívüli helyzetben megváltoznak a fogyasztói szokások, a legtöbb cégnek csökken a likviditása, a vállalatvezetők többsége ettől tarthat most

- monda el Rátkai Tamás, a BÁV Faktor alapító-vezérigazgatója. Ráadásul ilyenkor lelassul a hitelezési folyamat, mindenki óvatos. Legutóbb a 2008-as válság idején volt hasonló a helyzet, akkor is sokan meglátták a lehetőséget ebben a megoldásban, és ezzel sikerült átvészelniük a nehéz időszakot - tette hozzá Rátkai Tamás.

A vállalatok számára nemcsak a likviditás miatt, de kockázatelemzési szempontból is előnyös a kereskedelmi faktorálás. A szolgáltatással ugyanis együtt jár az adott vállalat vevőinek elemzése is, így a cégek azt is megtudják, hogy kinek érdemes szállítani, így fenntartva egy egészséges vevői kört. A szakértő szerint a piacon várható bizonytalanságot ezzel is csökkenteni lehet.

A rendkívüli helyzetben a megnövekedett kereslet mellet a legtöbb faktoráló cég is óvatosabb lesz. A kihelyezés egyre nagyobb szelete hitelbiztosítással fedezetté válik, ezzel is csökkentve az ügyfelek és a faktorcégek kockázatát

- emelte ki a BÁV Faktor igazgatója.

