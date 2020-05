Nem osztogatják az ingyenpénzt a cégeknek: másként kell kijönniük a válságból

Célzott támogatásokkal próbálja talpra állítani a KKV-szektort a kormány, a rendkívül bizonytalan helyzetben kissé elsietetten benyújtott jövő évi büdzsében azonban még nem szerepelnek ennek részletei a Sberbank szakemberének elemzése szerint. Visszarendeződéssel, de elnyúló kilábalással számolhatnak a vállalkozások, a jövőjüket pedig minden korábbinál jobban megszabja a tőkehelyzetük.

Szerencsétlen helyzet, hogy a krízis pont a tömegeket foglalkoztató, de nem túl erős tőkehelyzettel jellemezhető szektorokat kapta telibe. Tipikusan ilyen a vendéglátás és a turizmus. Ők nehezebben fogják kezelni az általánosan a KKV-szektort sújtó helyzetet, hogy alacsonyabb fogyasztás mellett kell akár hosszabb időre tőkehiányos helyzetre berendezkedniük - mondta el az Inforádiónak Horváth István, a bank treasury vezetője.

A kormány kedden nyújtotta be a jövő évi költségvetés tervét az Országgyűlésnek. A KKV-knak az utóbbi évszázadban egyedülálló helyzetben kellene neki vágni 2021-nek és eligazodni ebben a kiszámíthatatlan helyzetben. A Sberbank szakembere szerint ezért gazdasági értelemben lett volna értelme az utóbbi években tavaszra előrehozott büdzsétervezés pár hónapos halasztásának.

A kilátások szempontjából ugyanis még az idei ősz is homályos, emiatt a jövő évre szóló tervek is elsietettnek tűnnek. A benyújtott költségvetés egyes pontokon tükrözi is ezt, például a gazdaságvédelmi programra szánt 920 milliárdos csomag sem tartalmaz még részleteket.

A járvány csak a kiváltó ok volt, a válságot tulajdonképpen mi magunk csináltuk azzal, hogy leállítottuk a gazdaságot

- mondta Horváth István az Inforádiónak adott interjújában. A büdzsé számai alapján a kormány szűk 1900 milliárd forintos kieséssel kalkulál. Ha a vezetés a Maastrichti kritériumokat, jelesül a hiánycélt is szem előtt tartja, akkor ne számítsunk helikopterpénzre, mondja a Sberbank szakembere. Viszont a kormány célzott támogatásokkal fogja segíteni az érintetteket.

Ezt szolgálják a különböző munkaidőcsökkentés-finanszírozó, munkahelymegtartó és foglalkoztatást támogató programok.

A KKV-k rá is szorulnak a segítségre, mert a szektor önmagában nem fogja tudni felszívni a most utcára kerülőket, sőt, egy részük a nullszaldós évért küzd. A támogatási programokban való részvételen túl nekik érdemes tőkehelyzettől függően áttekinteni, hogyan lehet például kedvezőbb hitelkonstrukcióra váltani. A bankoknak is az az érdeke, hogy jól működjenek az általuk finanszírozott vállalkozások, mondta el Horváth István.