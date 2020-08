Nem húzza ki a vendéglátósokat a bajból még a nyár sem: tovább gyűrűzik a válság

200 milliárdot buktak a vendéglátósok az első fél évben, de lehet ez még több is: elindultak felfelé a lejtőn, de még a július is mínuszban mozog. Az elvitel ráadásul nem 5%-os áfával adózik. A külföldi vendégek is hiányoznak, de a magyarok legalább megindultak. A balatoniaknak azért jobban megy a kánikulában...

2019-ben 1.466 milliárd forint volt a vendéglátók bevétele. 2020-ban előreláthatóan ennyi nem lesz, mivel a járványidőszak kényszerű korlátozásai miatt az első félévben már több mint 200 milliárd forint bevételtől elestek. Az első félév mérlege egyharmadnyi mínusz. Némi reménysugár ugyanakkor, hogy a mínuszok azért olvadoznak, főleg a kánikulában, az áprilisi mélypont, a 72%-os zuhanás után. De hát a féléves harmadnyi piacvesztés még mindig nagyon sok.

Júliusban ugyanakkor már kisebb az elmaradás, 12,7% mínusz július 1-26 között (ezek online kasszaadatok). Tudni kell ugyanakkor, hogy a vendéglátás legerősebb hónapjai a július és az augusztus. Hát ha ezek is mínuszban maradnak, akkor az éves mérleg is könnyen billenhet lefelé - írja a blokkk.com.

A szállodák éttermeinek nagy része zárva, vagy csak lézengenek bennük a vendégek. A balatoni vendéglátás viszont szépen mehet, hiszen tele a tópart - szerencsére - a magyar turistákkal. De hát országszerte és a fővárosban is számos jobb étterem nem nyitott ki, kicsik között is látni a lehúzva tartott redőnyöket, így az ötvenezres vendéglátóhely had egy része már nem fog talpon maradni.

Nyilván a home office és a digitális tanrend sem hajtotta a vizet az éttermek malmára, a plázákban sem tolonganak a vendégek, ráadásul az elvitel a zárvatartás időszakában nem 5%-os áfakulccsal adózott, hiszen az csak a helyben készített és fogyasztott étekféleségekre érvényes. A külföldi vendéglátós vendégek fogyasztása - ezt már kiszámoltuk - korábban 25%-át adta a bevételnek, így ennek elmaradása is a veszteségek egyik forrása.

Ráadásul volt azért drágulás is a vendéglátásban is, 2020 első felében: 7-8%. Az élelmiszerárak nem csak a boltokban emelkedtek, így az elvitt, vagy helyben fogyasztott adagok mennyisége az előbbiekhez (kilóban, literben, darabban) is hasonlóan nagyot zuhant. Azért támogatásból valamennyit meríthettek a vendéglátósok is, de hát itt is él az örök szabály, hogy az mindig kevés. Így például a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó veszélyhelyzeti adózási könnyítést a jogalkotó 2020. december 31-ig meghosszabbította.

Címlapkép: Getty Images