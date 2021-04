NAV egyéni vállalkozók nyilvántartása név szerint: miért fontos az egyéni vállalkozók nyilvántartása?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása NAV adatok alapján: így ellenőrizhetőek le partnereink egyszerűen. Van egyéni vállalkozók nyilvántartása név alapján, vagy azonosító kell?

Az üzleti életben számos alkalommal előfordulhat, hogy nem vagyunk biztosak egy partnerünk tevékenységével, hitelességével kapcsolatban, éppen ezért valamilyen úton-módon ellenőrizmunk kell őt. Ezt a célt szolgálja az egyéni vállalkozók nyilvántartása, ami tartalmaz minden szükséges adatot a magyar vállalkozókról. Cikkünkben eláruljuk, hogy miért fontos a NAV egyéni vállalkozók nyilvántartása és hogyan kereshetünk rá a vállalkozókra az egyéni vállalkozók nyilvántartása használatával. Milyen adatokra van szükségünk a kereséshez, lekérdezhető valaki, ha mindössze a nevét ismerjük?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása NAV adatbázisként

2020. július 1-óta az egyéni vállalkozók nyilvántartása is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatásköre alatt áll (korábban a Belügyminisztériumhoz tartozott az egyéni vállalkozók nyilvántartása). A NAV egyéni vállalkozók nyilvántartása kezeli a Magyarországon regisztrált egyéni vállalkozók adatait, hozzájuk tartozik az informatikai nyilvántartási rendszer felügyelete, az egyéni vállalkozói bejelentések megtétele, és a számlázási rendszer ellenőrzése is. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása és a társas vállalkozók adatainak kezelése külön adatbázisból történik, így minden esetben tájékozódjuk a lekérdezendő vállalkozás jellegéről!

Miért fontos az egyéni vállalkozók nyilvántartása?

Amíg nem ismerünk kellőképpen egy vállalkozót, természetes, hogy akár vevőként, akár üzleti partnerként nem bízunk meg benne. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása azért fontos, mert ebben az adatbázisban leellenőrizhetünk bármilyen hivatalos magyar vállalkozót: megtudhatjuk, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerint van-e jogosultsága a tevékenysége végzésére, kiállíthat-e ÁFA-s számlát - sőt, létezik-e egyáltalán az a vállalkozás (legyen szó akár egy szolgáltatásról, akár egy webshopról), vagy átverés van készülőben?

Milyen adatokat ad meg az egyéni vállalkozók nyilvántartása?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása a következő adatokat biztosítja nyilvánosan, harmadik fél számára:

az egyéni vállalkozó egyes személyes adatai;

az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel dátuma;

főtevékenységek és melléktevékenységek köre;

székhely, telephely, fióktelep;

az egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén a szüneteltetés ténye, a szüneteltetés kezdő- és záródátuma;

a vállalkozói adószám és annak hatályossági állapota (törlése, a határozat megsemmisítése, hatályon kívül helyezése, módosítása, kiegészítése, visszavonása, véglegessé válásának dátuma);

statisztikai számjel;

nyilvántartási szám;

törlés időpontja, oka;

a vállalkozó halála esetén az özvegy vagy az örökös általi folytatás ténye;

a vállalkozó gondnoki képviselete esetén a törvényes képviselő vállalkozói adatai, személyi adatai;

elektronikus dokumentumtár (bejelentések és értesítések);

az egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény.

El nem érhető adatok (kivéve hivatalos szervek számára):

a vállalkozó lakcíme;

anyja neve;

születés helye és ideje;

elektronikus elérhetősége.

Milyen adatokat kell ismernünk az egyéni vállalkozók nyilvántartása használatához?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása kérni fogja a vállalkozás adószámát vagy nyilvántartási számát - enélkül egy fokkal bonyolultabb a dolgunk. Ha ismerjük az egyéni vállalkozás adószámát és a nyilvántartási számot is, a nyilvantarto.hu oldalán fellelhető keresőbe írjuk be ezeket egyszerűen, a rendszer pedig megmutatja a kívánt adatokat.

Egyéni vállalkozók nyilvántartása név alapján

Ha egyik adatot sem ismerjük, akkor sem jutottunk feltétlenül zsákutcába, hiszen az interneten szinte mindent meg tudunk találni. Használjuk a Gooogle-t (keressünk rá a vállalkozás nevére, helyére, ismert adataira) vagy a NAV adatbázisát, ezen belül is az "Áfaalanyok" menüpontot - az, hogy egy egyéni vállalkozás alanyi adómentességet élvez-e (vagyis nem köteles ÁFA-t megfizetni), nem számít. Itt kereshetünk rá a vállalkozó nevére (egyéni vállalkozók nyilvántartása név szerint), a "Törzsszám" mező üresen hagyásával.

Előfordulhat, hogy egy gyakori névre több tételt is kidob az egyéni vállalkozók nyilvántartása - ekkor, ha tudjuk, hol van bejegyezve, szűkítsük a kört a megfelelő személyre a székhely alapján. A NAV adatbázisából megszerezhetjük az adószámot, amellyel vissza kell térnünk a nyilvantarto.hu oldalára és elvégeznünk a keresést, ami ezúttal sikeres lesz.

Egyéni vállalkozók nyilvántartása: adóbevallások lekérdezése

Más vállalkozók adóbevallását is lekérdezhetjük, ezzel is utánanézve hitelességüknek, illetve versenytársainkat is elemezhetjük hivatalos információk alapján. Ezt a keresést ugyanúgy lehetővé teszi az egyéni vállalkozók nyilvántartása, mindössze a törzsszámot kell tudnunk.

