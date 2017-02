Mobilappok, amelyek még a hálószobatitkaidat is kikémlelik

Te mindig elolvasod a felhasználási feltételeket, mikor letöltesz egy mobilappot? Sokaknak fogalma sincs arról, mibe egyeznek bele, amikor rákattintanak az "egyetértek" gombra. Bár nem lenne rá szükségük, de egyes applikációk folyamatosan figyelik, hol vagyunk, mire keresünk rá az interneten, milyen képeket készítünk, kivel és miről beszélgetünk. Mutatjuk a megdöbbentő részleteket.

Sokszor szinte fogalmunk sincsen arról, milyen adatokhoz férnek hozzá az okostelefonunkon lévő alkalmazások. Persze egy-egy app letöltésekor a legtöbben nem olvassák végig a felhasználási feltételeket, így könnyen előfordulhat, hogy olyan dolgokat csinál a háttérben egy alkalmazás, amire nem is gondolnánk.

Borzasztóan kiszolgáltatottak vagyunk, hiszen egy átlagember nem tudja leellenőrizni, pontosan mi is történik a telefonján a háttérben. Az adatgyűjtés módszerek skálája pedig igen széles, legyen szó Android van IOS operációs rendszerről.

A zenefelismerő alkalmazásnak volt olyan verziója, ami a korábbi androidos eszközökön nem is volt hajlandó elindulni addig, amíg be nem kapcsoltuk a GPS trackelést

- tudta meg a Pénzcentrum az App-Ray Mobile Security munkatársától.

A GPS adatokkal általában 1-2 háztömbnyi pontossággal tudják megmondani, hol vagyunk, de előfordul, ami ennél már sokkal pontosabban meghatározza a helyzetünket. És ez csak a kezdet.

Akad olyan fitnesz alkalmazás, ami a háttérben folyamatosan gyűjti rólunk az adatot, hogy hol tartózkodunk, még akkor is, amikor éppen nem használjuk.





Van olyan zseblámpa app, ami a háttérben tetszőleges időpontokban bekapcsolja a telefon mikrofonját és felvesz néhány percet, majd az adatokat egy kínai szerverre továbbítja.





És persze ugyanez lehetséges a kamerával is.





De azon sem szabad meglepődünk, hogy elolvassák és elmezik az üzeneteinket vagy épp a fényképeinket.

Korábbi felmérések szerint az androidos alkalmazások 55 százaléka folyamatosan nyomon követi a tartózkodási helyünket. 26 százalékuk pedig belelát azokba az alkalmazásokba, amiket használunk. 5 százalék pedig egyéni azonosítók segítségével próbálja kideríteni, kik is vagyunk valójában.

Persze átlagemberként is eléggé bosszantó, hogy a telefonunkon keresztül az alkalmazások akár saját lakásunkban is lehallgathatnak, vagy megfigyelhetnek minket, de egy cégvezető esetében sokkal kellemetlenebb lehet, ha például a bizalmas céges adatok szivárognak ki. Ráadásul az adatok háttérben való továbbítása akár a mobilinternetünket és az akkumulátorunkat is leszívhatja.

Mihez kezdenek az adatokkal?

A legegyszerűbb eladni ezeket az adatokat. Sokan vannak ugyanis, akik hajlandóak fizetni azért, hogy minket célzott hirdetésekkel bombázhassanak. Ha tudják, hány évesek vagyunk, hol lakunk, mi a családi állapotunk, milyen tartalmakra szoktunk rákeresni a böngészőben, akkor ezeknek az információknak a birtokában könnyen megtalálhatnak minket a megfelelő hirdetésekkel.

Emiatt pedig nem tudunk racionálisan tájékozódni és sokszor olyan terméket is megvásárolhatunk, amire nem feltétlen lenne szükségünk.

Mi lehet a megoldás?

A legegyszerűbb persze az lenne, ha egy adatbázis segítségével le tudnánk ellenőrizni, hogy melyek a megbízható alkalmazások. Ilyen adatbázisokból azonban egyelőre nincsen sok, és azok is leginkább a cégeknek szólnak.

Az Európai Unióban jövő évtől kötelező lesz a GDPR nevű törvény betartása - a jelenlegi applikációknak azonban csaknem a 70 százaléka nem felel meg az új szabályozásnak

- tette hozzá az App-Ray munkatársa.

Manapság ugyanis a weboldalak többségén előugrik egy ablak, hogy beleegyezünk-e a cookie-k - vagyis az adatgyűjtés - használatába, de az igenen kívül nem tudunk mást nyomni, különben nem tudjuk használni az oldalt.

A tervek szerint a 2018-ban bevezetett jogszabály éppen ezt írná elő, hogy a weboldalak és a mobil applikációk esteében is legyen jogunk nemet mondani az adatgyűjtése, és persze ettől függetlenül tudjuk használni az oldalakat és alkalmazásokat.