Minden nap újratervezik a nyitást: erre készülnek tavasszal a vendéglátósok

Hamarosan reflektorfénybe kerül a Covid-19 által leglátványosabban megtépázott turizmus - már megkezdődött a sokkoló tavalyi év után az óvatos iparági újratervezés. Az elkövetkező néhány hetes, kihívásokkal teli felkészülési időszakban a kormány további együttműködésére számítanak a vendéglátósok, illetve az iparág tipikus területeinek képviselői, miközben várják az újabb támogató lépéseket a szezonkezdethez elengedhetetlen pénzügyi kérdésekben.

"Várjuk a miniszterelnök úr és a kormány válaszát, a további támogató lépéseket a láthatóan mozgalmas mostani és a nyitásig tartó, majd az azt követő időszakban is. A teljes ágazat azért dolgozik, hogy elkötelezett összefogással sikeres legyen a turizmus újraindulása. A héten megkezdődött a nemzeti konzultáció, látszik, hogy a kormány a járványügyi intézkedésekben is nyitott az emberek véleményére, a közös gondolkodásra. Az eddigiek alapján a versenyszférában is számítunk a további együttműködésre" - mondta a Magyar Nemzetnek Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Az ipartestület vezetője felidézte: az iparági vállalkozások képviseletében a szakmai szervezetek közös levélben szólították meg Orbán Viktort, hogy további konkrét gazdaság-újraindító, piacösztönző intézkedéseket kezdeményezzenek. Kovács László szerint "nem jó opció egyszerre, teljes egészében megnyitni a vendéglátóhelyeket, a fokozatos, tervezett újraindulás a célravezető. De muszáj valamilyen megoldást találni, hogy újra elérhetők legyenek ezek a kikapcsolódást segítő kényelmi szolgáltatások, az éttermi élmény, mert

nemcsak a vállalkozókat, hanem a lakosságot is megviselte mentálisan a hónapokig tartó bezártság. Ha tartósan beköszönt a napsütéses idő, senkit nem lehet majd visszatartani attól, hogy kimenjen a szabadba

- mondta az ipartestület elnöke, megjegyezve, hogy kezdetben minimum a tipikus kirándulóhelyeken és a városokban működő teraszokat, kávézókat, kültéri étkezőhelyeket kell újranyitni, illetve a biztonságos védőtávolság, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett minden olyan vendéglátóhelyet, ahol megoldható a vírusmentesítés a helyben fogyasztáshoz. "Minden nap újratervezünk az alapján, hogy holnap ki tudnánk-e nyitni, megtennénk-e, meg tudnánk-e oldani" - idézte a vendéglátósok aktuális állapotát, akiknek amiatt sem mindegy a pontos dátum, mert vissza kell tölte­niük a raktárakat, az árukészletet, ami az italok esetén kevésbé, a friss alapanyagoknál viszont annál fontosabb.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a lakosság éttermi fogyasztását ösztönző megoldásokat is szorgalmaz: úgynevezett nagyon rövid lejáratú lakossági kuponok bevezetését javasolják a járvány miatti vendéglátóipari zárások utolsó szakaszára. "A kuponokat már a kézhezvételt követően, a most is elérhető ételrendelés házhoz szállításakor lehetne beváltani - vagyis adott alkalommal féláron vacsoráznának a lakosok, míg piaci hatásként a házhoz rendelések forgalma rövid idő alatt meg is duplázódhat. Így a vendéglátóhelyek már a nyitás előtt el tudják kezdeni felpörgetni a termelési kapacitásaikat" - fogalmaz a fővárosi köztestület.

Úgy vélik, később is kellenek többkörös lakossági kuponos akciók a szolgáltatások körében azért, hogy a válság előtti teljes fogyasztási szerkezet mihamarabb visszaálljon, illetve ne essenek ki jelentős társadalmi rétegek a költekezésekből. Az iparkamara nem csupán a budapestieket, hanem a vidéki lakosságot is ösztönözné a fővárosban beváltható kedvezményes utalványokkal, akciós utazási csomagokkal, amelyeket a határon túli magyarok, majd pedig a külföldön élő honfitársak körében is terjesztenének.

