Milliárdos üzlet világszerte: te is meg tudod csinálni

Sok kezdő vállalkozó számára lehet jó megoldás, ha tagja lesz egy franchise-hálózatnak. Nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy házaló ügynökként kell kozmetikumokat vagy életbiztosítást árulnunk ismerőseinknek: azzal, hogy franchise-partnerek leszünk, egy ismert márka nevével, arculatával tudunk például boltot, éttermet nyitni, úgy, hogy megkapjuk a rendszergazda kidolgozott üzleti modelljét, tapasztalatát, tudását - és persze hírnevét is. De miért, és kinek lehet előnyös a franchise? És hogy néz ki a dolog a jogok és a tudás tulajdonosa, vagyis a rendszergazda szempontjából?



A franchise szó hallatán a legtöbb embernek a McDonald’s ugrik be, aminek a történetéről nemrég mozifilm is készült. Ebből kiderül, hogy Raymond A. Kroc üzletember az ötvenes években meglátta élete nagy lehetőségét egy San Bernardinó-i gyorsétteremben, az első McDonald's-ban. Az alapító testvérpár által kitalált formulát tuti sikernek érezte, és minél jobban el akarta terjeszteni - akkor még csak az Egyesült Államokban. 1955-ben nyitotta meg az első saját egységét, és 1959-ben már több mint száz McDonald’s működött. Persze Kroc mag nem tudott mindegyikben ott lenni, és személyesen irányítani a napi munkát, ezért megbízható partnerekre bízta az új éttermek vezetését. Nem csak a tengerentúlon vannak erre példák: Magyarországon így terjeszkedtek a Leroy-éttermek, a Levendula kávézók, a Biohair hajvágószalon, az új piaci szereplők közül pedig így bővül az egészségpiacon a Natur House.

Egyre több a hazai sikersztori

Az elmúlt években a gazdaság élénkülésének köszönhetően több új magyar hálózat indult, az egyik legújabb példa a Bite Bakery pékség, amely decemberben nyitotta az első franchise-egységet Budapesten, és rövidesen a nagyobb megyeszékhelyeken folytatja a terjeszkedést.

Külföldről is egyre több az érdeklődés, ami fontos mérföldkő, mert előtte évekig nem lépett be külföldi cég a magyar piacra franchise-szerződéssel.

Utóbbira példa a 25 éves múlttal rendelkező, táplálkozási tanácsadással foglalkozó, spanyol hátterű Natur House, amely a következő 5 évben 50 üzlet nyitását tervezi hazánkban. A 32 országban jelen levő franchise-nak Franciaországban 600 üzlete van, de a régióban is erős, Lengyelországban több mint 350, Csehországban 100, Romániában 50 üzlet viseli a márkát. A hírek szerint még több külföldi, például spanyol és olasz hálózat nyitott a magyarországi bővülésre, illetve megkezdte az európai franchise-partnerek toborzását a Little Caesars, a világ harmadik legnagyobb pizzérialánca, és Magyarország lehet az első állomások egyike.

Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára úgy látja, ezek alapján jó okunk van azt remélni, hogy egyre több sikersztori lesz a következő években.

A szövetség jelenleg összesen 300 hálózatot tart számon Magyarországon,

ez azonban becsült adat, mert nem kötelező a franchise-okat regisztrálni. A több százból 60 hálózat tagja a szövetségnek, amely rendszeresen ellenőrzi, hogy a szerződések megfelelnek az etikai alapelveknek, illetve van franchise-dokumentáció, tehát komoly minősítési rendszeren kell átmenniük ezeknek a vállalkozásoknak.

Mit jelent pontosan a franchise?



A franchise (ejtsd: frencsájz) egy világszerte népszerű sajátos vállalkozási forma, amely Magyarországon is egyre elterjedtebb. Alapja a szoros együttműködés a hálózat tulajdonosa, vagyis a franchise-átadó és a többi vállalkozó, a franchise-átvevők között. Az átadó egy kipróbált és komplex rendszert ad el, teljes körű betanítással, márkanév-használattal és folyamatos segítéssel, ellenőrzéssel. A vevő pedig önálló vállalkozásban az átadó előírása szerint, a megállapodás keretein belül (terület, idő), díjfizetés ellenében üzemelteti az új egysége(ke)t.



A modern értelemben vett franchise-ok felfutása a második világháború után kezdődött, bár alapjai a középkorba nyúlnak vissza, amikor a katolikus egyház franchise-szerű megállapodásokat kötött az adószedőkkel, akik a begyűjtött összeg egy részét megtarthatták, egy részét pedig továbbadták az egyháznak. Világszinten az Egyesült Államok a franchise-piac legnagyobb szereplője, már az 1930-as évek óta, amikor megjelentek az első amerikai gyorséttermek.

Milyen üzletből lehet hálózatot építeni?

Nem minden üzleti koncepció alkalmas arra, hogy franchise-rendszerben működjön: tipikusan ilyenek a nem másolható üzletek, amelyek egy személy egyéni tudására vagy személyes márkájára épülnek.

Az éttermi koncepcióknál is működőképesebbek a gyorséttermi koncepciók, ahol az ellenőrzött forrásból származó alapanyagokkal garantálják az egységes minőséget, míg egy ismert séfre épített ötletet nem lehet lemásolni" - mondta a Pénzcentrumnak Mandel Katalin.



A koncepciónak és a tudásnak belátható időn belül elsajátíthatónak kell lennie, általában az 1-2 hónapos betanítási idő az elfogadott. A másik fontos kitétel, hogy a franchise-kompatibilis koncepciók fejleszthetőek, hiszen a folyamatos innováció része a rendszernek. Ahhoz, hogy a partnerek motiváltak legyenek, és hosszú távon benne maradjanak a hálózatban, folyamatos megújulásra van szükség.

A terjeszkedés írott és íratlan szabályai

A főtitkár szerint a franchise-okra vonatkozó etikai kódex legalább egy éves működést ír elő, mielőtt egy üzlet hálózat kiépítésébe kezd. Bár többen próbálkoznának már néhány hónap után, ezt a szövetség nem javasolja.

A franchise tesztelt és bevált koncepcióra ajánlott, és néhány hónap után ezt nem még nem lehet kijelenteni egy üzletről,

illetve az sem árt, ha a rendszergazda maga sem egy darab egységet üzemeltet.

A tapasztalatok szerint gyakran előfordul, hogy Budapesten működik egy üzleti modell, míg vidéken egyáltalán nem, kifejezetten igaz ez bizonyos szolgáltatások esetében.

- tette hozzá Mandel Katalin, aki szerint arra is figyelni kell, hogy a franchise-átvevők, vagyis a hálózat tagjai ne legyenek egymás konkurenciái, tehát kizárólagos területet kapjanak. Ez nem szerepel az etikai kódexben, de a szövetség mindenképp javasolja ennek az íratlan szabálynak a betartását.

Bárki bekapcsolódhat, de mennyi pénz kell?

Gyakorlatilag bárki bekapcsolódhat, a franchise-szerződésnek azonban természetesen megvannak a feltételei, illetve az azzal járó kötelezettségek. Szükséges hozzá tőke is, hiszen az átvevőnek a csatlakozási díj megfizetése mellett a beruházási költségeket is állni kell.

Ez általában 10 és 30 millió forint között mozog, de 100 millió forintra is rúghat,

az üzleti tevékenységtől függően: egész másképp alakulnak a költségek mondjuk egy cukrászda, egy bútorbolt és egy kertészet nyitásánál.

Csak olyan csatlakozási díjat lehet elkérni, ami számokkal igazolhatóan kitermelhető a franchise-szerződés ideje alatt. A befektetett összeg megtérülése az üzleti tervből megállapítható, de a hálózat mérete és a brand értéke is befolyásolja a belépési díjat

- mondta el a főtitkár. Arra is figyelmezet, hogy csak reális díjra bólintsanak rá a partnerek, mert különben tönkremehet az üzlet, ami egyébként a rendszergazdának sem érdeke. Ebben az üzletben tehát mindkét félnek az az érdeke, hogy reális díjban állapodjanak meg.

A Natur House részletes üzleti tervvel is segíti a csatlakozó partnereket - mondta el Bedő Mónika szakmai igazgató. Elmondása szerint 10 millió forint körüli összeg befektetést igényel egy saját Natur House-üzlet elindítása. Számukra nem a csatlakozási díj a fontos, hanem hogy megfelelő kezekben tudják egy világmárka boltjait. A felelőség nagy, hiszen a cég évek óta szerepel a világ TOP100 legjobb franchise rendszere között, 2009-ben például globális első volt.

Barátok és vendégek voltak az első partnerek

A Biohair ma az egyik legismertebb magyar franchise-hálózat, összesen 46 egységgel rendelkezik, amelyek Budapest mellett vidéki nagyvárosokban kaptak helyet. Binder Géza fodrász és Perger Gabriella marketingszakember 2010-ban indultak ezzel a koncepcióval. Korábban is volt egy közös hajvágó-szalonjuk, ahol sok fiatal fodrászt kineveltek, akiknek aztán nem tudtak munkát biztosítani, így többségük átment a konkurenciához. Ez adta az első ihletet egy új szalon megnyitásához, aztán 2009-ben, a válság éveiben észrevették, hogy új igények jelentek meg a fodrászokkal szemben: az emberek jó áron akarnak hajat vágatni, de igényes munkát várnak el.



A két alapító a Szent István körúton nyitott egy próbaegységet, ami az első naptól szép forgalmat produkált.

Ekkor derült ki, hogy valóban piaci rést találtunk, és hogy még több ilyen szalonra lenne igény a piacon. Azonban mindkettőnknek véges volt az időnk és az energiánk,

így csak az ötletet másokkal megosztva, vagyis franchise-rendszerben tudtuk megvalósítani a további bővülést. Ehhez ki kellett dolgozni egy olyan egységes arculatot és működési elvet, ami átlátható és másolható" - mondta Binder Géza.

Egységes folyamatokat alakítottak ki, egységes munkaruha készült, mára pedig van egy oktatóközpont, ahol a fodrászokat egységesen képzik, és az anyagfejlesztés is beindult. Egy olasz cégnek köszönhetően csak saját termékeket használnak, amelyekhez csak a Biohair-üzletekben lehet hozzájutni, ez szintén erősíti a franchise-t. Binder is elmondta, hogy az innováció fontos eleme a franchise-rendszereknek, nélkülözhetetlen a hosszú távú fennmaradáshoz, ezért a kezdetektől folyamatosan fejlesztenek, gazdasági és szakmai oldalon is.

Az elején, ismeretlen cégként nehezebb volt partnereket szerezni, hiszen nem volt referencia. Az első franchise-partnerek a baráti körből és a vendégkörből kerültek ki,

de a mai napig előfordul, hogy a hajvágószalon egyik vendége úgy dönt, bekapcsolódik a hálózatba egy új egységgel. Miután kiépült a hálózat és ismertté vált a márka, már ismeretlenek is bekapcsolódnak.

Azok az üzletek mennek, ahol erős a tulajdonosi jelenlét



A nemzetközi terjeszkedés a franchise esetében is abszolút reális opció, ezt mutatja a Natur House példája is. Az alapstáb Spanyolországban, Lengyelországban kapott szakmai képzést, amit később Szlovákiában követett szakmai gyakorla - hangsúlyozta ki Bedő Mónika a nemzetközi működés előnyeit. Bedő szerint a helyi franchise-partnereknek már elég Budapestre jönni képzésre és gyakorlatra.

A Natur House első vevői nem meglepő módon olyan külföldeik vagy sokáig külföldön élő magyarok voltak, akik megváltásként élték meg, hogy Magyarországon is megjelent a népszerű márka,

hiszen itt nemcsak a diatetikusokra alapozott testre szabott táplálkozási tanácsadás, hanem a cég kutatói által kikisérletezett saját gyártású természetes termékek is a rendszer részét képezik.

Az utóbbi időben a Biohair esetében is voltak külföldi egységek nyitásával kapcsolatos tárgyalások, de Binder Géza szerint a külföldi érdeklődők egyelőre mind passzív befektetésként tekintettek a franchise-üzletre, pedig a franchise-szerződés egy aktív kapcsolat.

Ez nyilván egy befektetés is, de fontos, hogy az átvevők a koncepció részesévé váljanak: általában azok az üzletek mennek jól, ahol erős a tulajdonosi jelenlét

- mondta a Pénzcentrumnak a hajvágószalon-hálózat társalapítója.



Szerinte vállalkozói oldalról a franchise-formátum legfontosabb előnye, hogy mivel egy bevált és statisztikailag megalapozott modellt vesznek át a partnerek, ez gyakorlatilag egy olyan vállalkozás, amibe nem lehet belebukni. Fogyasztói oldalról az a legnagyobb előnye, hogy még egy kreatív szakma esetében - mint a fodrászat -, garantált egyfajta biztonságérzet: a vendég bármelyik egységbe megy, azt kapja, amit megszokott, és pontosan tudja, mennyibe kerül és meddig tart az adott frizura elkészítése.

Címlapkép forrása: Facebook/The Founder