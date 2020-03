Mi lesz a magyar autógyártással? Tömegeket küldhetnek fizetés nélküli szabadságra

A Titán ‘94 Kft. egy közel száz embert foglalkoztató budapesti vállalkozás, amely szerszámokat és alkatrészeket gyárt elsősorban az autóipar számára. Legjelentősebb partnerük az esztergomi Suzuki-gyár, amellyel a forgalmuk mintegy 60 százalékát bonyolítják le. A magyarországi autógyárak - köztük a Suzuki - múlt héten bejelentett leállása így számos más autóipari beszállító mellett a Titán ‘94 működését is meghatározza.

Készültünk rá, hogy a Suzuki is előbb-utóbb szüneteltetni fogja a gyártást

- mondta Rédai István, a Titán ‘94 gyárigazgatója. A nyugdíjaskorú alkalmazottakról már a múlt hét elején úgy döntöttek, hogy egészségük védelme érdekében április végéig szabadságolják őket. A Suzuki-gyár leállítása miatt pedig arról kényszerültek dönteni, hogy a termeléssel részlegesen leállnak, és a létszámuk kétharmadát szabadságolják - írja a G7.

Rédai azt mondta, hogy minden alkalmazottat állományban tartanának, leépíteni nem szeretnének. A kényszerű szabadságolások alatt sem szeretnék, ha fizetés nélkül maradnának az alkalmazottaik, de még gondolkodnak azon, hogy ezt hogyan oldják meg.

Az autóipar befagyásának jelentős hatása van a magyar gazdaságra. Az ágazat 176 ezer embert foglalkoztat, és a magyar export 21 százalékát adja. A négy magyarországi autó-, illetve motorgyár - a győri Audi, a kecskeméti Mercedes, az esztergomi Suzuki és a szentgotthárdi Opel - egyelőre két-három hetes szünetet jelentett be, de az általam megkérdezett beszállítók és autógyári munkások többsége jóval hosszabb, akár több hónapos leállással számol.

Néhány beszállító már most csökkentette a termelését, a hat magyar tulajdonban álló beszállító többsége viszont egyelőre továbbra is teljes kapacitáson termel. Ennek az áll a hátterében, hogy az autógyárak és az első szintű beszállítók elkezdtek beraktározni, felhalmozni készleteket.

Ez még életben tartja a beszállítókat, de hogy mi lesz ezután, azt senki sem tudja

- mondta Köteles Eduárd, a 2018-ban közel 40 milliárdos árbevételű Fémalk Zrt. kereskedelmi vezetője. Egy neve elhallgatását kérő cégvezető azt mondta, hogy a bizonytalanság a dolgozóikon is meglátszik, a járvány miatt ők is azt várják, hogy "mikor mehetnek haza". A termelés egyelőre náluk is teljes kapacitáson megy, de ő annak örülne a legjobban, ha a járvány megállítása érdekében mindenki hazaküldené a dolgozóit.

