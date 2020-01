Megszaladt a szekér: egyre több az új, magyar cég

Több mint 5 százalékkal több céget alapítottak, és 3,6 százalékkal kevesebb cég szűnt meg tavaly, mint az előző évben, azonban ez sem volt elég, hogy 2019-ben megforduljon a magyar cégek számának évek óta megfigyelhető csökkenése - derül ki friss adatokból.

Az üzleti információ-szolgáltató hétfői közleménye szerint Magyarországon 2019 év végén összesen 498 797 cég működött, bő másfél százalékkal, 7714-gyel kevesebb mint egy éve. A 2019 év végi adatokból az is kiderül, hogy tavaly a legtöbb, több mint 22 ezer cég kényszertörlés miatt szűnt meg. Ebből, és felszámolásból is körülbelül 10 százalékkal kevesebbet kezdeményeztek, mint 2018-ban. Hasonló mértékben nőtt ugyan a csődök mennyisége is, de számszerűleg ez csupán hárommal volt több az egy évvel korábbi adatokhoz képest, összesen 33. A végelszámolások száma ugyanakkor jelentősen, harmadával bővült, 2019-ben 10 856 ilyen eljárás történt.

Közölték: a cégek száma két iparágat kivéve minden ágazatban csökkent. Az építőiparban 3 százalékkal 48 056-ra nőtt a cégek száma, míg a háztartási munkaadói tevékenység esetében jelentősebb, 14 százalékos a bővülés, ez azonban csak egy plusz céget jelentett az eleve szűk, 2019-ben mindössze nyolcszereplős ágazatban.

A legtöbb cég a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban működött 2019 végén, közel 81 ezer, ami ugyanakkor közel 1700-zal volt kevesebb a Bisnode által 2018-ban rögzített adatnál. A legnagyobb mértékben, 6 százalékkal a textilipari területen esett a cégek száma, 2019 végére 176-tal kevesebb, 2735 cég maradt. A cégalapítási kedv a legélénkebb az építőiparban volt, ahol 5837 új cég jött létre, ami 16 százalékkal magasabb érték az előző évhez képest.

Végelszámolással a legtöbb, 822 cég a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban szűnt meg, csődeljárások viszont csak elvétve fordultak elő néhány iparágban, és ott is csak 1-2 darab. Egyetlen kivétel ez alól az ingatlanügy ágazata, ahol 10 cégnél volt csőd 2019-ben, és ez néggyel több, mint egy évvel korábban.

A legtöbb cég, összesen 192 265 tavaly Budapesten működött, a második helyen pedig Pest megye áll 75 643-mal, ezeket Bács-Kiskun megye követte 19 007 céggel. Nógrád megye az egyike volt annak a három megyének - Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna mellett -, ahol, ha csak 1 százalék alatti értékekkel is, de több cég működött 2019-ben, mint a megelőző évben - írták.

