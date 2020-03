Megkétszereződött az e-számlafizetésre regisztrálók száma: ezzel most sokan fognak jól járni

Több mint 80 százalékkal megugrott az új regisztrációk száma a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet követően a vezető független e-számlakezelési platform rendszerében, a korábbi időszak átlagához viszonyítva. A platformon tavaly már mintegy tízmillió e-számlát bocsátottak ki országos és regionális szolgálgatócégek.

A Díjnetnél arra számítanak, hogy a következő hónapokban érdemben tovább növekedik az elektronikus számlafizetés volumene Magyarországon, mivel a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt sokan térnek át a következő időszakban a levélforgalmat, készpénzhasználatot és személyes megjelenést nem igénylő e-számlafizetésre, online megoldásra. A legnagyobb magyar független e-számlakezelési platformon jelenleg 33 közüzemi, telekommunikációs, biztosítási és más, háztartáshoz köthető szolgáltató számláit lehet befizetni, országos és regionális cégekét egyaránt. A budapestiek akár az összes közüzemi számlájukat egy helyen fizethetik, amennyiben a felületen megtalálható közüzemi szolgáltatókat választják.

A tömeges új regisztráció miatt a szolgáltató kérte és buzdítja számlakibocsátó partnereit, hogy az új ügyfelek e-számla igényét az eddiginél is gyorsabban hagyják jóvá, hogy azok, akik eddig hagyományos módon fizettek a szolgáltatásokért, minél hamarabb áttérhessenek az elektronikus számlafizetésre.

A platform emellett minden segítséget megad azoknak a szolgáltató cégeknek, amelyek szeretnének áttérni az e-számlázásra, de nem építették ki saját online csatornáikat. Azon cégek csatlakozását is folyamatosan fogadják, amelyek a saját elektronikus rendszerük mellett a sok szolgáltatót egy platformon kezelő Díjnet használatát is lehetővé tennék ügyfeleiknek. A szolgáltató cégeknek a csatlakozás nem csak rövid távon, a veszélyhelyzet idején hasznos, hanem azért is, mert jelentősen csökkenthetők a számlázási és a befizetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek, valamint a statisztikák alapján érdemben nő az ügyfelek fizetési fegyelme. Utóbbi pedig kiemelten fontos a válsághelyzet okozta gazdasági bizonytalanságok idején.