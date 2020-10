Megjöttek az adatok: rövid lélegzetvétel után ismét visszaesett a gazdaság a kontinens szívében

Négy hónap legalacsonyabb értékét mutatja a feldolgozó- és szolgáltatóipar az euróövezetben egy ma kijött friss felmérés szerint. A járvány okozta sokk után ugyan szeptemberben rövid növekedés indult el, most ismét visszazuhant az érték. Erre számítottak is az elemzők, még pesszimistábbak is voltak a valóságnál.

Októberben ismét csökkent az euróövezet gazdasági teljesítménye a szeptemberi minimális növekedés után a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet felmérésének ma ismertetett előzetes adatai szerint. A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok összesítésével képzett, úgynevezett kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) előzetes értéke ugyanis négy hónapja a legalacsonyabb, 49,4 pont lett a szeptemberi 50,4 pont végleges után.

Számítottak rá



A kompozit indexre még ténylegesnél is némileg gyengébb értéket, 49,3 pontot vártak októberre gazdasági elemzők. Ennek egyébként áprilisban volt az idei eddigi mélypontja 13,6 ponttal, ami a koronavírus-járvány terjedésével és az euróövezet gazdaságának az ideiglenes leállításával függött össze. A kompozit index januárban 51,3 ponton állt.

A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a csökkenését, 50 pont feletti értéke pedig gyarapodását jelzi. Októberben a szolgáltatóipari index öthavi mélypontra, 46,2 pontra esett a szeptemberi 48 pontról, ugyanakkor a feldolgozóipari index 26 havi csúcsra, 54,4 pontra emelkedett a szeptemberi 53,7 pontról.

Szakértők a szolgáltatóipari BMI-re magasabb, de szintén zsugorodást jelző 47 pontot vártak, a feldolgozóiparira pedig gyengébb számmal, 53,1 ponttal számoltak.

A Markit végleges adatokat és részleteket november 4-én közöl.

Címlapkép: Getty Images