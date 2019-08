Már ilyen is van, igaz kevés: pörög a biobor Magyarországon is

Hagyományaink megőrzése mára már kiemelt szerepet tölt be a mindennapokban. Egyre többen tartják fontosnak a családi tradíciók folytatását vagy felelevenítését. A Dobosi család számára is fontos volt, hogy folytassák az ősök által megkezdett munkát, hiszen már az 1700-as évektől a szőlőtermesztés adta a mindennapi kenyérre valót. Egy kisebb kihagyás után 1986-ban kezdődtek meg a újra a munkák, amikor is Dobosi Dániel megépítette a saját pincéjét Szentantalfán. Mára két fia, Bálint és Győző vezeti a pincét. A fenntarthatóság jegyében a gazdaság átalakult és teljes mértékben biotermelés folyik. A HelloVidéknek Dobosi Győző a pincészet tulajdonosa mesélt, hogy milyen előnyökkel jár az ökogazdálkodás.

Az ökotermelést 2001-ben kezdtük el mert lehetőséget láttunk benne, és szerettünk volna fenntartható módon gazdálkodni. A tapasztalatok annyira meggyőztek, hogy 2006-ra az egész területünkkel átálltunk bioművelésre, amit kezdetek óta a Biokontroll Hungária tanúsít - mondta el a lapnak a pincészet tulajdonosa, aki beszámolt arról is, hogy "a biotermelés egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell a vegyszerekre hagyatkozni, így kiszámíthatóbb a szőlőtermesztés. Emellett a vásárlóknak is egyre fontosabb, hogy ellenőrzött minőségű terméket kapjanak. Jelenleg a piacon található borok húsz százaléka származik ökogazdaságból, így könnyen meg tudják jegyezni a pincészetünket. A hátránya az az, hogy a szőlőtermelés sokkal ember igényesebb, és azért bőven akad papírmunka a gyakorlat mögött, hogy igazolni tudjuk, valóban bio a termékünk."

Dobosi Győző azt is elmondta a lapnak, hogy szerinte "a fenntarthatóság az egy összetett folyamat, és nem csak a természetvédelemről szól, hanem gazdasági, emberi és minden területre kiterjedően érvényes, és nem lehet szétválasztani." A teljes interjút a HelloVidéken tudod elolvasni!