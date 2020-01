Magyarok ezrei vágtak bele ebbe a vállalkozásba: könnyű elkezdeni, de sok a buktató

Növekvő egyéni vállalkozó bázis és stagnáló alkalmazotti létszám jellemezte a taxis világot 2019-ben.

Egy év alatt 8 százalékkal nőtt a taxis egyéni vállalkozók száma, így jelenleg már több mint 7500 egyéni vállalkozó közlekedik Magyarország útjain.

A magas egyéni vállalkozói szám mindig is jellemezte a taxis világot, de az elmúlt években magánszemélyek ezrei döntöttek úgy, hogy szerencsét próbálnak ezen a piacon

- mondja Pertics Richárd, az Opten elemzője.

Talán 2019-ben nem volt annyira rivaldafényben a taxis társadalom, mint 2014-15 környékén, amikor mind a szabályozás, mind az Uber jelentős hatással volt a működésükre, de a cégadatok azt mutatják, hogy a piac továbbra is dinamikusan változik. A klasszikus értelemben vett taxitársaságok száma 2013 óta fokozatosan csökken, és ez sokáig az egyéni vállalkozók számára is igaz volt. 2016 óta azonban az egyéni vállalkozók száma dinamikus növekedésbe kezdett.

Az egyéni vállalkozói szám növekedése ágazattól függetlenül általánosnak nevezhető, ugyanakkor a taxis személyszállítás területén a növekedést vélhetően nem lehet csupán az új adózási formák bevezetésének számlájára írni.

A jelenséghez az is hozzájárult, hogy a belépési küszöb viszonylag alacsony sok egyéb szakmához képest, de hosszú távon nyereségesen működni már komoly kihívás

- mondja az Opten elemzője. Sokan nem tudják venni az akadályokat és kihullanak a piacról. Az egyéni vállalkozók kihullása a hazai szabályozásnak köszönhetően ugyanakkor nem feltétlen jelenti az egyéni vállalkozók számának csökkenését. Sok a passzív, vagy teljesen szüneteltetett egyéni vállalkozás is.

A magas egyéni vállalkozói szám mellett a cégek alkalmazotti létszáma stagnál, a cégek száma pedig továbbra is csökken. Ugyanakkor ez csak a taxis piac koncentrálódására utal, a taxitársaságok összesített árbevétele 2018-ban még 7 százalékos növekedést is produkált. A taxis személyszállítással foglalkozó vállalatok közel 9 milliárdos nettó értékesítési árbevételről adtak számot 2018-ban, és ennek 65 százalékát a 10 legnagyobb vállalkozás hozta össze.

A 2020-ra kivetített trendek bíztatók, mind árbevételben, mind eredményben növekedés vetíthető előre, és a gazdasági környezet is kedvező jelenleg. Ugyanakkor a taxis világ a magas egyéni vállalkozói létszámával továbbra is egy nehezen mérhető piac. Illetve a KATA-s egyéni vállalkozók szigorúbb ellenőrzése is komoly hatással lehet a szereplők egy részére is, így vélhetően nem lesz unalmas az ágazati szereplők élete 2020-ban sem.