Magyar luxustermék indult hódító útjára: rengetegen imádják

Sárgák, kékek, zöldek, lilák és rózsaszínek. Apró manóházak, tekergő indák, élénk fantáziavirágok vagy épp tengeróceánok lakói köszönnek vissza Melegh Andrea selyemre festett képein, selyemsálain és -kendőin. A pécsi selyemfestő formavilága, színharmóniája egyéni és mással nem összetéveszthető. Unikális termékeivel már elbűvölte mind a szakmát, mind az egyedi portékákra vágyó vevőket. Most a HelloVidéknek elárulta azt is, hogy mitől lesz egy kézműves termék piacképes, kinek a számára lehet értékes és miként válhat önálló turisztikai termékké?

Melegh Andrea a HelloVidéknek többek között elmondta, hogy a selyemfestés egyedi és különleges tevékenység. Valamennyi képes ugyanis arra, hogy érzéseket és hangulatokat fejezzen ki. A művészt azt is elmondta, hogy több mint 25 éve főállású vállalkozóként dolgozik, és ebben a feladatásban például különböző arculatokat gyárt, számítógépes grafikákat készít.

Ezután azonban a selemyfestésből kisvártatva professzió lett, Andreát ugyanis felfedezték, és kiállítást szerveztek a képeinek. Az első megnyitóján el is adott 6 képet, ami anyagilag is visszahozta mindazt, amit addig befektetett az alkotásba. De hogy mi történt ezután, hogyan futott be saját termékeivel Melegh Andrea azt a HelloVidék cikkében olvashatod el!