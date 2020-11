Leszámol a járvány a papírszámlával, sárga csekkel: így egyszerűbb és még olcsóbb is

Véget vet a papírszámlák korának a legújabb adóügyi fejlesztés; az a vállalkozás pedig, amely a papírszámláról elektronikus számlázásra tér át, számlánként akár hétszáz forintot is spórolhat - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert ismertette: 2021-ben ez minden vállalkozásnak gyakorlatilag egyetlen kattintással elérhető lesz, hiszen jövőre az adóhivatalba küldött online számlaadatok az erre irányuló jelzés esetén egyben elektronikus számlaként is funkcionálhatnak.

Az online számla az adótanácsadók kezdeményezésére egy olyan funkcióval bővül jövőre, amely forradalmasíthatja, és jelentősen olcsóbbá teheti a számlázást - tájékoztatott az államtitkár. Az úgynevezett Online Számla 3.0-ban megjelenő új szolgáltatás lényege, hogy a vállalkozó az egyébként is szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét a teljes elektronikus számla megküldésével is teljesítheti. A számlabefogadó a számlát innen lekérdezheti és letöltheti.

Ebben az esetben az adatszolgáltatás az elektronikus számla is egyben, a vállalkozó számlázó programjának mindössze annyi feladata van, hogy ezt az adatküldéskor jelölje - magyarázta az államtitkár. Az adóügyi újítás egyszerű használatát biztosító részletszabályokon jelenleg dolgozik a Pénzügyminisztérium, az erről szóló rendelet még az idén megjelenik - tette hozzá.

Az új fejlesztés véget vethet a papír és pdf számlák korának, hiszen azon túl, hogy ez a lehető legegyszerűbb számlázási mód, időt és pénzt is megtakaríthatnak az elektronikus számlázást választó vállalkozások - húzta alá Izer Norbert. Az adótanácsadók számításai szerint számlánként hétszáz forint spórolható meg azzal, hogy a vállalkozásokat az átállás miatt nem terheli a számla papírtömbbe történő kiállításának vagy kinyomtatásának, a postázásnak és az adatrögzítésnek a költsége.

Az új elektronikus számlázási megoldás a pdf számlánál is sokkal egyszerűbben kiállítható és kezelhető. Az adótanácsadók szerint a vevők, vagyis a számlát befogadó vállalkozások még többet nyerhetnek; számlánként négy percnyi időt takaríthatnak meg. A gazdaságban leggyakrabban használt azonosítók (például szerződés-, megrendelés-, szállítólevélszám) is opcionálisan kitölthetők az adatstruktúrában, ezzel a számlák automatikusan és könnyen feldolgozhatóvá válnak vevői oldalon. Mivel az elektronikus számlázáshoz a vevőnek hozzá kell járulnia, az egyszerűség, a megspórolható idő és költség nyomós érv lehet a döntés meghozatala során - jegyezte meg Izer Norbert.

A költségek csökkentése mellett a koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelemben is sokat segíthet a legújabb adóügyi fejlesztés

- mutatott rá az államtitkár és jelezte azt is, hogy 2021-ben válik teljessé az online számlázás, amikortól már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is, lát majd az adóhivatal. Az online számlázás kiterjesztése a mellett, hogy a legnagyobb horderejű lépés a feketegazdaság elleni küzdelemben, több, az Európai Unióban egyedülálló, adóhivatali szolgáltatást is lehetővé tesz, így például az adatszolgáltatással megvalósuló elektronikus számlázást, és az áfabevallási tervezetek hivatali kiajánlását - tájékoztatott Izer Norbert.

