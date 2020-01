Lehengerlő programmal debütál a Winelovers Grand február 1-én (x)

1/1

Február 1-én 150 kiállítóval debütál a Winelovers márka új csúcsrendezvénye, a Winelovers Grand. Középpontjában a borkóstolás mellett a borral kapcsolatos edukáció áll, itthon ritkán látható színvonalú előadói névsorral, köztük a mesterkurzusokon előadó két Master of Wine-nal.

Essi Avellan MW: Magnum Champagne

Előadó: Essi Avellan MW

Időpont: 9.30-10.50

Jegyár: 9900 Ft

Előadás nyelve: angol (magyar tolmáccsal)



A somlói Kreinbacher Birtok 5 tradicionális champagne ház/termelő kizárólagos hazai importőre. A mesterkurzusra az 5-ből 4 ház tételeiből válogattak a szervezők. A sor sok szempontból teljeskörű képet nyújt a világ leghíresebb borvidékéről: a tételek között lesz nem évjáratos házasítás és évjáratos pezsgő, illetve prestige cuvée - utóbbi minden háznak a csúcsterméke. Mindez ráadásul magnumban érkezik, amit Champagne-ban egyszerűen csak "perfect size", vagyis tökéletes méretű palacknak neveznek. Hogy miért, arról a kóstolót vezető Essi Avellan fog mesélni. A finn Master of Wine hölgynél kevesen ismerik jobban a pezsgők világát. Mindent elmond róla, hogy a világ kétség kívül legnagyobb szakértőjeként számon tartott Tom Stevenson által alapított Champagne & Sparkling Wine World Championships mindössze három fős zsűrijének a kezdetektől a tagja. Napjaink talán legfelkészültebb "pezsgőgurujának" 80 perces előadása minden igényt kielégítő utazás lesz Champagne-ba.



Kóstolt tételek

Piper-Heidsieck Cuvée Brut Magnum

Deutz Brut Classic Magnum

Charles Heidsieck Brut Réserve Magnum

Pol Roger Brut Vintage 2012 Magnum

Charles Heidsieck Rosé Millésimé 2006 Magnum

Deutz Amour De Deutz 2007 Magnum





Steven Spurrier: 10 Great Wine Families



Előadó: Steven Spurrier

Időpont: 11.30-12.50

Jegyár: 9900 Ft

Előadás nyelve: angol (magyar tolmáccsal)



Steven Spurrier neve különösen kedvesen csenghet a magyar borrajongók körében. A brit borszakértő az, aki a fajtáért végzett munka elismeréseként Malatinszky Csaba villányi borászt elnevezte "Monsieur Cabernet Franc"-nak. A részben általa alapított Académie du Vin Library kiadó működése rövid ideje alatt máris a nemzetközi borirodalom meghatározó képviselőjévé vált, nem csoda, hogy a legnagyobb nemzetközi boriskola, a WSET is partnerei közé sorolja. Az ő gondozásukban jelent meg Fiona Morrison Master of Wine-nak a világ legjelentősebb borászcsaládairól szóló 10 Great Wine Families című könyve.A kötet a sikeres borászatok történetén és szakmai hitvallásán túl a családok életét is igyekszik közelebb hozni az olvasóhoz. Morrison könyvében megtalálni a borkészítéssel 1308 óta foglalkozó toszkán Frescobaldiakat, de helyet kapott benne a Liger-Belair család is, ahol a burgundiai birtokot Louis Liger-Belair, Napóleon hadvezére alapította 1815-ben. A mesterkurzuson maga Steven Spurrier mutatja be a 10 családot annak 1-1 tételén keresztül.



Bálint László WSET nemzetközi borakadémikus, a Borkollégium oktatója: Azoknak ajánlom a mesterkurzust, akik a savak, egyensúlyok és díszítések világából kilépve szeretnék átélni azt az életérzést, amit ezek a borok sugároznak. Általuk kicsit közelebb lehet kerülni azokhoz a dinasztiákhoz, amelyek ezeket az alkotásokat létrehozták, meg lehet ismerni a filozófiájukat, ami az egész borászkodásuk mögött meghúzódik. Egy világhírű szaktekintély közvetítésével barátságot köthetünk ezekkel a családokkal.





Kóstolt tételek



Familia Torres, Purgatori 2014 (Spanyolország, Costers del Segre)

Marchesi de' Frescobaldi Lucente 2016 (Olaszország, Toszkána)

Weingut Emmerich Knoll Riesling Federspiel Loibenberg 2017 (Ausztria, Wachau)

Familie Thienpont, La Gravette de Certan 2015 (Franciaország, Bordeaux)

Descendientes De J. Palacios Petalos 2017 (Spanyolország, Bierzo)

Nieport Vintage Port 2017 (Portugália, Douro)

Gaja Ca' Marcanda Gaja Promis 2016 (Olaszország, Toszkána)

Egon Müller Riesling Scharzhofberger Kabinett 2018 (Németország, Mosel)

Familie Perrin Chateau de Beaucastel Chateauneuf du Pape 2016 (Franciaország, Rhone)





Natasha Hughes MW: Taste like a master of wine



Előadó: Natasha Hughes MW

Időpont: 13.30-15.30

Jegyár: 9900 Ft

Előadás nyelve: angol (magyar tolmáccsal)



Bújjon két órára Ön is a Master of Wine vizsgázók bőrébe! A Master of Wine a létező legelitebb, legnagyobb presztizsű boros klub, jelenleg mindössze 390 tagja van az egész világon. A címig vezető út két tanévből, az azt lezáró elméleti és kóstolási vizsgákból és egy disszertáció megírásából áll, a teljesítéshez minimum három évre van szükség. A disszertáció előtti utolsó akadály, a záróvizsga során a jelöltek négy nap alatt 3 darab 12-es vakkóstoló flightot (fehér / vörös / egyéb) és 5 témában 13 esszét kell abszolváljanak. A mesterkurzuson a 2019 júniusi kóstolási vizsga második napjának (vörös borok) izgalmait élhetik át az érdeklődők. Tökéletesen reprodukált körülmények (ugyanolyan palackból töltik a borokat, a "vizsgázóknak" ugyanazok az eszközök állnak rendelkezésre stb.) és ugyanaz a 12 vörösbor. A megmérettetés azonban még így sem egyszerű, az MW-vé váláshoz ugyanis nem elég felismerni a borokat (ahogy ez egyébként tavaly az egyik magyar próbálkozónak részben sikerült is). Az alkalomra meghívott Natasha Hughes, aki maga is Master of Wine, minden egyes tétel esetében el fogja mondani a hallgatóságnak a "jó" megoldást.



Herczeg Ágnes WSET nemzetközi borakadémikus, egykori Master of Wine hallgató, Natasha Hughes mentoráltja: "Mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit bele akar szagolni a <> világába. Itt megtapasztalhatják, hogyan kóstol, milyen logika mentén gondolkodik egy Master of Wine. És persze a részt vevők ki is próbálhatják magukat, amihez természetesen segítséget is fognak kapni Natasha Hughestól."



Kóstolt tételek:



Chateau Manoir Du Gravoux Chateau Manoir Du Gravoux 2014 (Franciaország, Cotes de Castillon)

Castello dei Rampolla Vigna d’Alceo 2012 (Olaszország, Toszkána)

Domaine de Rocheville Le Prince 2014 (Franciaország, Loire / Saumur-Champigny)

Vergelegen ‘V’ 2012 (Dél-Afrika, Stellenbosch)

Au Bon Climat Santa Maria 2017 (USA, Kalifornia)

Pulenta Estate Malbec 2016 (Argentina, Mendoza)

Montes Alpha Viña Montes Carmenere 2017 (Chile, Colchagua)

Bodega Garzón Single Vineyard Tannat 2017 (Uruguay, Maldonado)

Maximin Grünhaus Pinot Noir 2017 (Németország, Mosel)

Weingut Heinrich Blaufränkisch 2016 (Ausztria, Leithaberg)

Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2016 (Portugália, Douro)

Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet Villányi Franc 2016 (Magyarország, Villány)





Márkus György: Champagne



Előadó: Márkus György

Időpont: 16.00-17.20

Jegyár: 9900 Ft

Előadás nyelve: magyar (angol tolmáccsal)



Az LVMH, vagyis a Louis Vuitton Moët Hennessy a világ talán legjelentősebb luxusipari cégcsoportja, a Louis Vuitton és a Moët Henessy egyesülésével jött létre 1987-ben. Mint a nevéből is látszik, a vállalat tevékenységi körének két legfontosabb pillére a divatcikk és az ital, azon belül is a pezsgő. Portfóliójukba a borászatokat kifinomult érzékkel, kellő hagyománytisztelettel válogatják - jól mutatja ezt, hogy többek között az 1593 óta létező Château d’Yquem is hozzájuk tartozik. De vissza a mesterkurzus témáját adó champagne-okhoz! Az LVMH uralja a globális pezsgőpiac mintegy ötödét, az Egyesült Államokban becslések szerint minden három értékesített pezsgőből kettő tőlük származik - mindezt úgy, hogy összesen 6 pezsgőházat tulajdonolnak. A mesterkurzuson mind a 6 ház 1-1 tételét bemutatja Márkus György, akit a híres borszakíró, Tom Stevenson egyenesen a világ egyik legnagyobb pezsgőszakértőjének tart. Márkus György saját bevallása szerint életében eddig mintegy 10 ezer champagne-t kóstolt; és ezekről mind van kóstolási jegyzete is... Garantált élmény- és ismeretdömping 80 percben a Winelovers Grandon!





Kóstolt tételek



Mercier Blanc de Noirs NV

Veuve Clicquot Rosé NV

Ruinart Blanc de Blancs NV

Moet&Chandon Brut Imperial Magnum

Dom Perignon Dom Perignon 2008

Krug Krug Vintage 2004





Ripka Gergely: Furmints of the world



Előadó: Ripka Gergely

Időpont: 18.00-19.20

Jegyár: 6900 Ft

Előadás nyelve: magyar (angol tolmáccsal)



Mai tudásunk szerint a furmint Magyarországon, azon belül is Tokaj-Hegyalján "született". A 2000-es évek óta folyamatosan zajlik itthon az "újrafelfedezése", 2017-et Magyarországon egyenesen a furmint évének kiáltották ki, február 1-ét pedig Furmint Nemzetközi Napnak. Az egyre kifinomultabb tételek következtében mindeközben a nemzetközi színtéren is fontos tényezővé vált a fajta, ma már kötelező tananyag a magukra valamit adó boros iskolákban. Ki is lehetne megfelelőb a fajtát bemutató mesterkurzusra, mint Ripka Gergő, az újkori Tokaj egyik legjobb ismerője, aki a Tokaj Guide című kiadványában évek óta értékeli a borvidék fejlődését. Előadása azonban korántsem csak az általa legjobban ismert régióra fog korlátozódni. Míg pezsgőt Magyarországról, aszút például Ausztriából fog kóstoltatni, demonstrálva azt, hogy a furmint kiválóan érzi magát az egész Kárpát-medencében.



Kóstolt tételek



Kreinbacher Prestige Brut (Magyarország, Somló)

Szent Donát Márga 2016 (Magyarország, Balatonfüred-Csopak)

Holdvölgy Intuition No3 2017 (Magyarország, Tokaj)

Tornai Pincészet Top Selection Apátsági Furmint 2012 (Magyarország, Somló)

Dukay-Sagmeister Kanias Furmint 2016 (Szerbia, Szerémség)

Balla Géza Sziklabor Furmint 2017 (Románia, Arad-hegyalja)

Dvanajščak Kozol Pušipel Prestige 2017 (Horvátország, Međimurje/Muraköz)

Vino Gross Iglic 2016 (Szlovénia, Štajerska Slovenija)

Wenzel Furmint Vogelsang 2018 (Ausztria, Burgenland)

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Andante Furmint 2016 (Magyarország, Tokaj)

Heidi Schröck Ausbruch Rust 2014 (Ausztria, Burgenland)





A Winelovers Grand első három mesterkurzusánál a borok beszerzéséért felelt: Kollár Mariann WSET nemzetközi borakadémikus, a Borkollégium oktatója

