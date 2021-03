Lebuktak a magyar milliárdosok: durván megszedték magukat a koronavírus-járvány alatt

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta az egész világot, szinte nincs olyan szektor, amelyik ne érezné a hatását. Vannak azonban, nem is kevesen, akik a körülmények ellenére nem hogy megtartották, de még növelni is tudták a vagyonukat. Ahogy egy friss elemzés is rámutat: itthon 2019 és 2020 között 7 százalékkal több szupermilliárdost köszönthetünk Magyarországon.

A világ országait súlyosan megrázta a pandémia nyomán kialakuló gazdasági válság, szinte nincs is olyan szektor, melyet ne érintett volna valamilyen formában, de az is biztos, hogy a történelme során szinte még sosem változtak olyan ütemben a dolgok, mint az elmúlt egy évben. A 2010-es évek elejétől világszerte fokozatosan emelkedő gazdasági teljesítmény és az ebből fakadó fokozott gazdasági növekedés korszakát a vírus terjedése és a leállások, karanténok miatti bevétel- és termeléskiesések megszakították.

Azonban ha nem is sokan, de vannak olyanok, akiket nem hogy nem rázott meg a válság, de tovább tudták gyarapítani vagyonukat. A Knight Frank friss elemzéséből kiderül, mennyire növelte meg a pandémia a szegények és gazdagok közötti vagyoni különbséget. A nemrég publikált tanulmány felsorolja, országonként mekkora azoknak a személyeknek a száma, akik 30 millió dollárnál (nagyjából 9,3 milliárd forintnál) is több vagyonnal rendelkeznek.

2015-ben 175 ennyire vagyonos ember élt Magyarországon, 2019-ben 226, 2020-ban már 242, és az előrejelzések szerint 2025-ben 313 lesz.

2015 és 2020 között 38 százalékkal emelkedett a vagyonosok aránya, 2020 és 2025 között feltehetően 30 százalékos lesz. Ez a 38 százalék, több mint egyharmados emelkedés soknak számít, de azért vannak ennél kiemelkedőbb adatsorok is a világban: Vietnámban például ez az arány 108 százalék, Tájföldön 44 százalék, Ugandában 60 százalék, Ausztráliában 57 százalék.

De nézzünk inkább szét a környező országokban:



Ahogy a grafikonról is kitűnik, hazánk Európa igazán tehetős országai között szinte elveszik, Németországban vagy az Egysült Királyságban az igazán vagyonosok a száma a magyarénak több százszorosa. Inkább csak a tendenciát érdemes megfigyelni, hogy 2015, 2019 és 2020 között miképp változott a számuk. Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban sőt, az Egyesült Királyságban is csökkent a számmuk, míg haznkban, Lengyelországban, Romániában emelkedett.

Címlapkép: Getty Images