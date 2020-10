Leáll a kecskeméti Mercedes-gyár: bejelentésre készül a cég

December közepétől január közepéig leáll a kecskeméti Mercedes-gyár. A vállalat a szokásos karbantartását idén is a karácsonyi szabadságolásokra időzíti, ám sajtóhírek szerint most egy új modellt is tesztelhetnek - ezt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. azonban egyelőre nem kommentálta.

Egy hónapra, december 17-től január 17-ig leáll a kecskeméti Mercedes-gyár, hogy elvégezze az átépítési és karbantartási munkákat, ezzel felkészülve a következő évre - közölte a cég a Baon.hu-val. Hozzátették, hogy erre a korábbi évekhez hasonlóan a karácsonyi szabadságolási időszakot használják fel. Idén azonban átfogóbb lesz az átalakítás.

A portál arról értesült, hogy ez egy új modell tesztelése miatt történik, ezt azonban nem erősítette meg a cég a kérdésükre.

Csupán annyit közöltek: a leendő modellekről nem tudnak tájékoztatást adni. Felidézték: Kecskeméten készül jelenleg a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake és ezek Plug-in Hybrid verziói a teljes világpiac számára, valamint mint az A-osztály és kompakt modelljeink Mercedes-AMG Performance verziói.

Címlapkép: Getty Images