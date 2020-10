Kifakadtak a magyar vendéglátósok: brutális visszaesésekről számolnak be

Alig a forgalom tizede maradt meg a szállodáknál, de az éttermeknél is súlyosak voltak a visszaesések a koronavírus-járvány miatt. A szereplők összefogást sürgetnek, ugyanakkor arra panaszkodnak: nem kapnak támogatást.

A szeptember 1-jei határzár után azonnal és drámaian csökkent a vendégek száma, és ezáltal a bevétel is, mind a fővárosi, mind a vidéki hotelekben, Budapesten október elején a még üzemelő szállodákban alig érte el a 10 százalékot a kihasználtság - nyilatkozta Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a 24.hu megkeresésére. Azzal kapcsolatosan, hogy állami vagy önkormányzati támogatást kapnak-e, a cégvezető azt mondta: "jelen pillanatban nincs a szállodaipari szereplőket érdemben segítő intézkedés".

Hasonlóan jelentős visszaesésről számolt be a többi szereplő is. Orbán-Nagy Brigitta, az V. kerületi, négycsillagos Marmara Hotel értékesítési vezetője 91 százalékos szeptemberi bevételkiesésről számolt be, Palik Csaba, a Hotel Benczúr értékesítési vezetője is arról beszélt: náluk is 90 százalékkal esett vissza a szobaárbevétel a tavalyihoz viszonyítva. Mindez a dolgozók nagy részének az elbocsátásával járt.

Orbán-Nagy Brigitta szerint a márciusban meghozott intézkedések - mint a csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás és járulékkedvezmény - jó irányba mutattak, de most, amikor még nagyobb szükségük lenne rá, nem kapnak semmit, pedig a szektor felélte a tartalékait. Palik Csaba úgy fogalmazott: "nevetséges azt gondolni, hogy a külföldi beutazó forgalmat bármikor is pótolni lehet a belföldivel".

Nem csak Budapesten rossz a helyzet

A belföldi vendégek hatvan, a külföldiek 90 százaléka tűnt el - mondta el Ritter Judit, a székesfehérvári Szárcsa Hotel ügyvezető igazgatója, akik a városvezetéssel szeretnének tárgyalni adócsökkentésről. A kormányzati intézkedések közül hasznosnak tartja a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítását, és a Széchenyi turisztikai hitel bevezetését, valamint a turisztikai hozzájárulás fizetésének szüneteltetését, azt viszont nem érti, miért nem csökkentik a járulékokat.

Az éttermek forgalmát szintén jelentősen visszavetette a járvány, ahol a belföldi vendégekre építenek, ott is számolni kell azzal, hogy félnek kimozdulni. A tizenhárom fővárosi éttermet üzemeltető Zsidai Roy szerint elengedhetetlen a turizmus-vendéglátás vállalkozásainak, az ingatlan-bérbeadóknak, a beszállítóknak, a munkavállalóknak, az állami szereplőknek és az önkormányzatoknak az összezárása, empátiája és összefogása. Mint fogalmazott: "egy csődbe ment étterem nem fog tavasszal kinyitni, banki adósságszolgálatot, bért és járulékot fizetni, alapanyagot vásárolni, bérleti díjat vagy közterület-használati díjat fizetni és így tovább."

