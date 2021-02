Katások, figyelem! Fontos határidő közeleg

A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a 20KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), a bevételi nyilatkozat tavaly óta az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) is elkészíthető, így egyszerűbb, gyorsabb a kitöltés - hívta fel a figyelmet az adóhivatal az MTI-nek küldött hétfői közleményében.

Kifejtik, hogy az ONYA-ban a katások jelentős része, mindössze három adat megadásával - időszak, hónapok száma és elért bevétel - online teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást a február 25-ei határidőig. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő - az ÁNYK - valamennyi funkcióját biztosítja.

Hangsúlyozzák, hogy az ügyintézés az ONYA-ban gyorsabb és egyszerűbb, mert az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat, ezért a felhasználónak már csak a tartalmi adatokat kell beírnia. Az ONYA-ban a saját ügyek intézése mellett meghatalmazottként is el lehet járni - emelte ki a NAV.

Rámutatnak arra, hogy a szolgáltatást azok a katások is használhatják, akiknek a minimális három adaton túl egyéb információkat is meg kell adniuk, vagy százalékos mértékű adót, társasági adót, vagy késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.

Az online nyomtatványok köre folyamatosan bővül a NAV honlapjáról elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

