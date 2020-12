Jövőre is lélegeztetőgépen tartja a turisztikai szektort a kormány

A Kormány döntése értelmében január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. Az intézkedések meghosszabbításával a cél továbbra is a szektor terheinek könnyítése a járványhelyzet idején.

Magyarországon a járvány által leginkább sújtott turisztikai szektor 400 ezer ember megélhetését és a GDP 13,5%-át adó stratégiai ágazat. A Magyar Közlöny 294. számában megjelent 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet két, ágazati szereplőket érintő döntést is tartalmaz. Január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szolgáltatóknak a turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallaniuk és fizetniük. A kormány döntése szerint idegenforgalmi adót sem kell fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót - kivéve, ha annak összege nulla - a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az adóhatósághoz.

A gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektor nagy szerephez jut majd. Ezért is stratégiai jelentőségű, nemzeti érdek az ágazat támogatása, a vállalkozások helyzetének könnyítése. A Magyar Kormány turizmust érintő támogatása összességében meghaladja a 800 milliárd forintot, ami meghaladja a 2 milliárd eurót, ez európai szinten is kiemelkedőnek számít.

