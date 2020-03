Itt az iparkamara mentőcsomagja: így állhat talpra a magyar gazdaság?

Újabb gazdaságstabilizáló mentőcsomaggal állt elő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Parragh László elnök az ezt kísérő levelében a többi mellett kiemelte, hogy a mostani krízishelyzet nem összehasonlítható a 2008-as pénzügyi válsággal, így annak kezelése is eltérő eszközrendszert igényel. Orbán Viktor ma jelentette be, hogy április 6-án vagy 7-én gazdaságvédelmi akciótervet fognak bemutatni - vélhetően a kamarát is bevonták az egyeztetésekbe.



Újabb javaslatcsomaggal állt elő a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet elnöke, Parragh László ebben azt írta:

Az új koronavírus gazdasági hatása megjelenik mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai álláspontja szerint a gazdaság működésének minimális fenntartásához, majd annak jelentős mértékű újraindításához a kínálati oldalon jelentkező válsághelyzet kezelése az elsődleges.

- írta az elnök, aki leszögezte, fenntartják korábbi álláspontjukat, miszerint a mostani krízishelyzet nem összehasonlítható a 2008-as pénzügyi válsággal, így annak kezelése is eltérő eszközrendszert igényel, amelyre vonatkozó első körös és azonnali intézkedési javaslataikat 2020. március 17-én a kormányzat részére bocsátották.

Fontosnak tartjuk ismételten kiemelni, hogy a jelen helyzet kezelésében a kényszerszolidaritás és az aszimmetrikus tehermegosztás elvét tartjuk mérvadónak - mindaddig amíg a gazdasági helyzet ezt úgy kívánja. Mindez egy három szereplős modell együttes beavatkozását jelenti, azaz az állami szerepvállalás dominanciája mellett a vállalkozásoknak (munkaadóknak) és a magánszemélyeknek (munkavállalóknak) is egyaránt ki kell vennie a részét a tehervállalásban

- folytatja Parragh, majd hozzáteszi, a szervezet álláspontja szerint az új koronavírus-járvány egy globális méretű humán-, fizikai- és gazdasági válság is egyben. Mindez magával vonja, hogy nem elegendő csupán a gazdasági válságkezelésre koncentrálni, sőt egyértelműen megállapítható, hogy rövid távon a humán, fizikai tényező elsőbbséget élvez. Az MKIK a kialakult helyzet komplexitását tekintve, offenzív gazdaságpolitikai magatartásra tesz javaslatot.

A fenti alapelvek figyelembe vételével az MKIK második "Kríziscsomagja" az alábbi azonnali intézkedések eszközölésére terjed ki:

1. Nemzeti Válságkezelési Alap felállítása

2. Munkahelymegtartás biztosítása és a kialakult munkanélküliség azonnali kezelése



3. Életképes hazai vállalkozói kör kiemelt támogatása

4. Szolidaritási, közjót biztosító intézkedések

A pontok felsorolása után Parragh László kijelentette, a legfontosabb feladat jelen helyzetben a munkahelymegtartás. A mostani helyzetben messze nem csak a legevidensebb ágazatok (turizmus, vendéglátás, stb), hanem újak is leálltak. Első körben azok, amelyek szorosan kapcsolódtak az azonnal összeomlott ágazatokhoz. Ezt követően pedig azok is, amelyek a személyes érintkezések csökkentése miatt bevezetett korlátozások következményeként jelentős árbevétel zsugorodást szenvednek el. Ez a multiplikátor, begyűrűző hatás mára már szinte minden ágazatban, más-más mértékkel, de érezteti hatását.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy valamennyi kezdeményezésünk esetében a támogatásokat csak kötelezettségvállalás mellett javasoljuk odaítélni (úm. a vállalat hajlandó az értékláncát átalakítani, hajlandó termelékenységnövekedéssel járó erőfeszítéseket tenni, hajlandó a munkaerő olyan megtartására, aminek a terheiben a krízis ideje alatt osztozik az állammal).

- írta az elnök, aki arról is írt, az MKIK által felállított ágazati munkacsoportok összegyűjtötték az észrevételeket és javaslataikat, amelyeket hamarosan, szintén közvetlenül eljuttatnak valamennyi érintett a szakpolitikának.