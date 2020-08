Itt a toplista: ők a legértékesebb magyar celebek

Hetedik alkalommal szedte össze a Forbes a Legértékesebb magyar celebek listáját. A top 3-ban idén sincs sok változás.

Ismét összeszedte a legértékesebb magyar celebeket a Forbes magazin, az általuk fontosnak tartott szempontok, azaz az ismertség, hitelesség, tartalmasság, pénztermelő képesség alapján. A listavezetők esetén a korábbi évhez képest nem történt változás: ezúttal is Hosszú Katinka áll az első helyen, akit most is Ördög Nóra követ.

A magazin azt írja, ahhoz, hogy a top 20-ba jusson valaki, pár év munkája nem elegendő. A Forbes listáján szereplő hírességek megválogatják, mihez adják a nevüket, egyre többen törekszenek saját cégek és termékek felépítésére, illetve újabb bevételi források kialakításán dolgoznak, amire bőven jutott idő a koronavírus-járvány miatti karantén alatt.

Mostanra piaci tesztelésre került egy brand, ami a Nánási név maga. A mi márkánk, az, ami mi vagyunk, most vált megközelíthető hellyé, kézzel fogható termékké

- nyilakozta a második helyet tartó Ördög Nóra a Forbesnak a Balatonakarattyán működő kisboltjuk kapcsán, az üzletnek már sajátmárkás termékei is vannak.

A lista harmasik helyén idén Sebestyén Balázs áll, aki egy saját vállalkozás felépítésén dolgozik - olyan műsorkészítő-gyártó produkciós céget tervez, ami a nagyvállalati szektort is kiszolgálja - , a negyedik helyezett Majka pedig 2019-re megháromszorozta cége árbevételét.

2020-ban az ötödik legértékesebb celeb Istenes Bence lett, aki a korábbi évhez képest hat helyet lépett előre.

Címlapfotó: MTI/AP/Jens Dresling

Címlapkép: Getty Images