Itt a legújabb válság-forgatókönyv: K-alakú gazdasági kilábalás várható

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány és az MPhackS egyetemistáknak szervezett közgazdász ötletversenyén készült elemzésekből kiderült: K-alakú gazdasági kilábalás várható, és akár 40%-kal is csökkenhetnek a külföldről beáramló tőkebefektetések világszinten.

Az alapszakos győztes Veréb Fanni végzős orvostan- és elsős pénzügy-számvitel hallgató szerint a kormányzati intézkedések fő célja a munkahelyek védelme és újak teremtése a korlátozó intézkedések ellenére is. "A járvány első hullámában ezen intézkedések gyors reakcióként kerültek bevezetésre, és a korai eredmények alapján sikeresnek bizonyultak. A második hullám jelenlegi felszálló ágának tükrében felmerül, hogy ezen intézkedések hosszú távon milyen eredményt hoznak, valamint az új intézkedések miképpen módosítják az első hullám eredményeit" - fogalmazott. Veréb Fanni dolgozatából jól kivehető, hogy K-alakú kilábalás várható.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója és a zsűri elnöke hozzátette: "Most azt láthatjuk, és az utóbbi időben egyre népszerűbb is lett ez a forgatókönyv, hogy K-alakú kilábalás várható. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság néhány szektora szinte azonnal visszapattan és látványosan növekszik majd, míg más ágazatokban továbbra is lejtmenet várható, például a turizmusban és vendéglátásban.

A mesterszakos kategória győztese, Ferenczi Péter dolgozata szerint a World Economic Forum és az OECD adatait alapul véve az elkövetkező két évben akár 40%-kal is csökkenhet a globális beáramló tőkebefektetések mértéke, a 2008-as válság szintje alá, 1 000 milliárd dollár környékére eshet vissza 1 500 milliárdról.

Pásztor Szabolcs elemző szerint azonban a magyaroknak nem kell félnie a csökkenő FDI-tól a kedvező hazai adókörülmények és javuló befektetői hangulat miatt. "Magyarországon már 2017 óta 9% a társasági adó, amely EU-s és regionális összehasonlításban is rendkívül kedvező. Nem vitatható, hogy a globális FDI-visszaesés érintheti hazánkat, azonban az említett adókulcs rendkívül jelentős ellensúlyt képez. Ki kell emelnünk még azt is, hogy az EU-n belül továbbra is olcsó a hazai munkaerő, de ugyanakkor egyben szakképzett is."

A villámversenyen az alapszakos hallgatóknak egy, a mesterszakos hallgatóknak két elemzést kellett kidolgoznia a megadott témákból mindössze 8 óra alatt, melyet aztán szakmai zsűri értékelt. Az alapszakos kategória győztese 150 000 forintot, a mesterszakos aranyérmes pedig 200 000 forintot vihetett haza.

Címlapkép: Getty Images