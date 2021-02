Itt a javaslatcsomag: így indítaná újra az életet a BKIK Budapesten

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) üdvözli a kormány és a főváros budapesti kisvállalkozásokat segítő lépéseit. Meglátásuk szerint habár külön-külön és jelentősen eltérő nagyságrendben is, de mindegyik fél lépéseket tett annak érdekében, hogy tavaszig működőképesek maradjanak azok a kisvállalkozások, amelyek Budapest nemzetközi szinten is kiemelkedő szolgáltatói szektorát alkotják.

A bejelentett gazdaság újraindító lépések hatékonyságának és eredményeségének a növelése érdekében a BKIK a következő további lépéseket javasolja közleményében:

1. A járvány miatti vendéglátóipari zárások utolsó szakaszára javasoljuk az étel házhozszállítások összesített forgalmának jelentős megnövelése érdekében a fizetés során 50%-os mértékig beváltható nagyon rövid lejáratú kuponok széleskörű lakossági szétosztását. A cél az, hogy ezáltal a házhoz rendelések forgalma rövid idő alatt akár megduplázódjon, ami által a vendéglátóipari vállalkozások már a nyitás előtt el tudják kezdeni felpörgetni a termelési kapacitásaikat.

2. A szolgáltató ipar újranyitása utáni első "kiéhezettségi" roham lecsengése után szükség lesz újabb, több körös lakossági vásárlási kuponosztó akciókra is a járvány miatt a zsúfoltabb helyektől elszokó, azoktól mostanra már esetleg komolyan tartó, de már beoltott lakossági csoportok számára, hogy a válság előtti teljes fogyasztási szerkezet mihamarabb visszaálljon. Ilyen akciók nélkül jelentős társadalmi rétegek fogyasztása eshet ki tartósan a szolgáltatóipar számára.

3. Mint már korábbi javaslatcsomagjainkban jeleztük, a budapesti turizmus gyorsabb felfuttatása érdekében a hazai vidéki lakosság körében érdemes kedvezmény kuponokkal, kedvezményes utazási csomagokkal a fővárosi látogatásukat előmozdítani.

4. Ennek folytatásaként a határon túli magyarok, majd pedig a külföldön élő magyarok körében lehetséges hasonló módon ösztönözni a Budapestre látogatást.

5. További budapesti turizmus élénkítési lehetőség céljából javasoljuk a V4 országok közötti idegenforgalom V4 Turisztikai Alap felállítását és működtetését.

6. Az oltási program képezze nemzeti egyetértés tárgyát. Az ország közös érdeke, hogy minél gyorsabban, egyben biztonságosan újra lehessen nyitni a gazdaságot, amihez a veszélyeztett társadalmi csoportok mihamarabbi beoltása szükséges megfelelő minőségű oltóanyaggal. A BKIK ezért támogatja a kormány vakcinabeszerzési programját, mely a közös európai uniós beszerzésen kívül önállóan is mindent megtesz a nemzetközileg elérhető biztonságos vakcinák mihamarabbi jelentős tételben történő Magyarországra hozatala érdekében. A BKIK javasolja minden érintett politikai szereplőnek, hogy a gyorsan elérhető biztonságos vakcinák beszerzési ára ne képezze politikai viták tárgyát, hiszen az uniós szabályozással összhangban maradva akár az ismertté vált EU-s egységárak többszörösét is megéri kifizetni az országnak, ha ezért cserében jelentősen korábban szerezhetők be az elérhető tételek. Például, ha 10 ezer forint adagonkénti felárat fizetne a kormány 5 millió adag gyorsan beszerezhető vakcináért, akkor az 50 milliárd forint pluszkiadást jelentene. Az ország azonban 3-5 nap alatt ugyanennyit veszít a járvány miatti korlátozások miatt is. Így lényegesen jobban megéri nagyobb befektetéssel, de hónapokkal korábban megkezdeni a nyitást, amely több százmilliárdos nemzetgazdasági értéket teremthet.

