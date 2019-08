Itt a hétköznapi példa: ennyire nehéz vállalkozást indítani Magyarországon

Az egyediség manapság nagyon nagy szerepet játszik életünkben. Egyre többen kerülik a tömeggyártású, mindennapi termékeket. Az önkifejezés eszközeként is hasznát kiegészítők, ékszerek kiválasztásánál is fontos az, hogy a választott termékek különlegesek legyenek. Kalocsa Renáta ékszerkészítőnek is ezek a legfontosabb szempontok egy-egy karkötő megalkotásánál.

A HelloVidéknek azonban a fiatal vállalkozó arról mesélt, hogy az ékszerkészítés egyelőre tuti nem lesz a főállása:

Ünnepek idején volt jobb forgalmam, viszont ahogy jött a jó idő csökkent az érdeklődés. Előfordult, hogy mínuszos lett egy hónap. Nagyon sok pénzt kell befektetni, a készletem megvan és úgy gondolom a webshop majd megnöveli a forgalmat és a bevételemet is. Ha csak az idei évem nézem, a bevételem eddig háromszázezer forint. Mivel folyamatosan keresem az újdonságokat és mindig új alapanyagokat rendelek. Sajnos még nem termeltem hasznot

- mondta. Így pedig KATA-s vállalkozóként kénytelen egyéni vállalkozóként is tevékenykedni. Renáta szerint az sem könnyíti a dolgát, hogy egyre többen vágnak bele az ékszerkészítésbe.

Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nem láttam olyan sok ékszerkészítőt, mint most. Ha valamiből kevesebb van, abból könnyebb kitűnni, ezért is fontos az egyediség, és hogy értéket adj. Mára már egyre többen foglalkoznak egyedi kézműves ékszerekkel, ezért mindig résen kell lenni, és terjeszteni a terméket. Sokszor kértem már fel influencereket, hogy népszerűsítsék a termékeket, de hirdetéseket is szoktam feladni.