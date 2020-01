Innen már csak lefelé van út? Ezért hanyatlik az autógyártás

A Bosch közzétette legfrissebb számait, ennél is érdekesebb azonban, hogy a cég vezetője hogyan vélekedik az autóipar kilátásairól. A Bosch vezére szerint elképzelhető, hogy túl vagyunk az autógyártás csúcsán, Volkmar Denner a következő néhány év során nem is számít a növekedésre a globális autógyártásban. A cég elbocsátásokat jelentett be, bár ennek pontos nagyságával kapcsolatban a társaság nem szolgált további információkkal.

A világ legnagyobb autóipari beszállítója szerdán tette közzé legfrissebb számait, az igazán érdekes azonban az, hogy az autóipar kilátásaival kapcsolatban hogyan vélekedett a cég vezére - írja a Portfolio. A Bosch szerint a globális gépjárműgyártás várhatóan tovább csökkenhet, az előállított járművek száma 2,6 százalékkal 89 millió darabra csökkenhet 2020-ban, a kínai, az európai és amerikai kereslet visszaesése miatt.

A Bosch vezére szerint elképzelhető, hogy túl vagyunk az autógyártás csúcsán. Volkmar Denner hozzátette, hogy a termelés alacsony szinten maradhat, és 2025 előtt nem is számít a növekedésre a globális autógyártásban és a piac 10 millió járművel csökkenhet idén 2017-tel összehasonlítva.

Denner kiemelte, hogy az elektromos autók elterjedése várhatóan lehetőségeket teremt hosszú távon, azonban rövid távon már hatással lesz a munkahelyekre. Az autóipari beszállító vezetője szerint tíz munkás kell egy dízel befecskendező rendszer elkészítéséhez, három egy benzines rendszerhez, míg egy elektromos motor elkészítéséhez egy munkás szükséges.

Ennek következtében a Bosch elvégzi a szükséges módosításokat a saját munkaereje esetében ahol szükséges, beleértve a rövidebb munkaórákat, az önkéntes felmondást és távozási csomagokat is, azonban a cég a globális munkaerejének csökkentésére vonatkozóan nem szolgált információkkal. A társaság tavaly 6 800 fővel 402 800-ra csökkentette az alkalmazotti létszámát, ebből 2000 állást Németországban, míg 3 600-at az ázsiai régióban szüntetett meg.

A Bosch bevétele tavaly 77,9 milliárd euró volt, az üzemi eredmény 44 százalékkal 3 milliárd euróra csökkent 2019-ben, míg a cég üzemi marzsa hét százalékról négy százalékra csökkent az alacsonyabb kínai-, és indiai kereslet következtében.

Címlapkép: Getty Images