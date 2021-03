Indul a kincsvadászat: 2 millió forint értékű aranyrudat ástak el Budapest környékén

Márciusban indították útnak Európa nagyszabású kincsvadászatát, amelynek nyereménye 2 millió forint értékű befektetési aranyrudak és egy páros utazás. A Nemzet Aranya szabadtéri kincskeresésben bárki részt vehet, aki elég leleményes, gyors és jó problémamegoldó készséggel rendelkezik.

Magyarország egyik legnépszerűbb szabadulószoba hálózatának tulajdonosa, Koltai Balázs merész vállalkozásba kezdett. Monumentális kincsvadászatot szervez, amelynek indulásakor saját maga ásta el a kincset jelentő 2 millió forint értékű aranyrudakat!

Szerettünk volna valami igazán új és vad ötlettel előállni. Ilyen még nem volt Európában, hiszen Budapesten és környékén valahol elástunk 2 millió forintot aranyban. Gyerekként mindenki szeretett volna legalább egyszer kalóz vagy kincskereső lenni. Az emberek szeretnek értékes dolgokat megtalálni, nyomozni, felfedezni. Ráadásul ez egy szabadtéri program, ami akár a vírushelyzetben is tud működni! Mindenképp olyan dolgot szerettünk volna, ami a szabadban is le tudja kötni az embereket, összehozza a családokat, baráti társaságokat, és van plusz motiváció is a játékra

- nyilatkozta Koltai Balázs, a kincsvadászat ötletgazdája. "Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy ebben az időszakban újra össze tudjuk hozni biztonságos körülmények között, a szabad ég alatt az embereket, és felrázzuk őket a bezártság okozta lesújtott állapotból!" - tette hozzá Ureczky Balázs, a projekt társtulajdonosa.

A Nemzet Aranyát több fős kreatív csapat tervezte, és hónapokig tartott a projekt kidolgozása, amely tervezők, grafikusok, szabadulószoba szakemberek, marketingesek és tanácsadók közreműködésével állt össze. A játék 5 héten keresztül fog tartani, amely során a kincsvadászok hétről hétre fejtörő feladványok megoldásával jutnak egyre közelebb az elásott kincs pontos helyéhez.

A Nemzet Aranya fő célja, hogy új élménnyel bővítse a családok és baráti társaságok programját, hogy aktív és izgalmas kalandban legyen részük. Hiszen mindenki szeretne elásott kincset találni! A frappáns rejtvények mellett, Magyarország eddig soha nem hallott történetei valamint aforizmái is hozzásegítenek a megoldáshoz

- nyilatkozta Koltai Balázs, a Pániq-Szoba alapítója.

