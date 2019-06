Így zárkózik fel az ország: nőnek a bérek, csökken az infláció?

A lassuló külső konjunktúra ellenére folytatódik a magyar gazdaság felzárkózása a következő időszakban - mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója a jegybank sajtótájékoztatóján Budapesten. Kiemelte, hogy az infláció a nyári hónapokban jelentősen mérséklődik, az adószűrt maginfláció a következő hónapokban enyhén emelkedik, majd az év végétől csökken.

Az MNB már kedden publikálta a jelenés fő számait, az új előrejelzés szerint a jegybank emelte inflációs és növekedési előrejelzését: 3,1 százalékról 3,2 százalékra növelte idei inflációs várakozását, növekedési prognózisát pedig 3,8 százalékról 4,3 százalékra javította. Jövőre 3,1 százalék helyett 3,4 százalékos inflációval és az előző jelentésben előrejelzett 3,2 százalékkal szemben 3,3 százalékos GDP-növekedéssel számol a jegybank.

A 2021-es prognózis szerint az infláció és a növekedés is 3,3 százalék lesz a márciusban is egyformán várt 3,0 százalék helyett.

Balatoni András elmondta: a külső dezinflációs hatások az év második felétől visszafogják majd az áremelkedés ütemét, a jövedéki-adóemelések árnövelő hatása viszont 2021 végéig megmarad, és hogy Magyarország az idei első negyedévben az Európai Unió tagállamai között a növekedési rangsor élére került a romló nemzetközi konjunktúra ellenére, a bérek növekedése az év elején folytatódott mind a nagyvállalatok, mind a kis- és középvállalatok körében. A bérnövekedés fennmarad a következő években is, de az ütem némileg lassulhat.

A munkaerő-hiány továbbra is jellemző marad az országban, de a hatékonyabb, termelékenyebb cégek új beruházásokkal, gépbeszerzésekkel próbálják pótolni a hiányzó munkaerőt.

Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a beruházási ráta magas marad a következő 5-8 negyedév során. 2020-tól azonban a kormányzati beruházások mérséklődnek, ez közvetetten visszafogja majd a magyar gazdaság növekedési ütemét is. A beruházások jelentősen hatnak az import dinamikájára is, az import az idén 6,5 százalékkal, 2020-ban 5,7 százalékkal, 2021-ben 5,6 százalékkal nő majd, az export az idén 5,4 százalékkal, jövőre és 2021-ben is 6,2 százalékkal bővül majd. A külső finanszírozási képesség stabil marad, idén és jövőre a GDP 2,2-2,2 százaléka, 2021-ben 2,0 százaléka lesz várhatóan.

Balatoni András kitért a már piacra került magyar állampapír plusz várható hatásaira. Kifejtette: a jegybanki szakértők szerint az új állampapír-konstrukció kedvezően támogathatja a háztartások magas megtakarítási rátájának fennmaradását és azt, hogy a lakosság újonnan keletkező megtakarításait átirányítsák az állampapír-piacra. Az új állampapír egyúttal hozzájárulhat az ország külső sérülékenységének további javulásához - emelte ki Balatoni András.