Így megmenekülhet a magyar vidék: a digitalizáció eltörli a távolságot

Bár a magyar kis- és középvállalkozások fele szerint nem fontos a digitalizáció, és mintegy 72 százaléka nem hajtott végre informatikai fejlesztést az elmúlt két évben a T-Systems Magyarország hazai kis- és középvállalkozásokra fókuszáló, reprezentatív kutatása szerint. A Hello Biznisz pécsi meetupjára több mint ötvenen regisztráltak, elsősorban baranyai és megyeszékhelyen működő vállalkozók, de olyanok is, akik régóta dédelgetik magukban egy vállalkozás alapításának gondolatát. Ők is saját bőrükön tapasztalhatták, hogy a digitális fejlesztések komoly versenyelőnyt jelenthetnek.





Versenyelőny a digitális fejlődés és a kis- és középvállalkozások (KKV szektor) számára is. A vállalkozók a jelen trendek szerint csak a mindennapi adminisztráció és a technikai komplexitás csökkentésével nyerhetnek időt, amihez nem árt releváns megoldásokat keresni. A Hello Biznisz pécsi meetupján több választ is kaphattak a résztvevők a hatékonyabb munkavégzés, az aktuális digitális trendek vagy épp a versenyképesség javítása és a digitális trendek tudatosabb használata témákban. A témába vágó előadások és az inspiráló kerekasztal-beszélgetésről a HelloVidék tudósított.

A digitalizáció eltörli a főváros központúságot és a korábbiaknál jóval nagyobb teret enged a vidéki vállalkozásoknak. Megszünteti a távolságokat és a különbségeket, amire már most is egyre több példát láthatunk, akár itt Baranyában is. A jövőben emelkedik a mobil- és távmunka lehetősége, miközben egyre kisebb lehet a különbség a nagyok és a kicsik között

- mondta el Fejes Zoltán, a T-Systems kis- és középvállalati megoldásokért felelős vezérigazgató-helyettese. A pécsihez hasonló találkozókon a vállalkozók választ kaptak a mindennapi adminisztráció és a technikai komplexitás csökkentésének lehetőségeire is. Megtudták, hogyan nyerhetnek időt vállalkozóként azzal, hogy releváns és praktikus megoldásokat kapnak. A mintegy nyolcszáz magyarországi kis- és középvállalkozások vezetőivel készített kutatás szerint a digitalizáció alacsony szintjére utal az is, hogy a kkv-k a számláikat még mindig nyomtatják és papír formájában iktatják, a teljesen papírmentes számlatárolás mindössze 7-8 százalékos.

A jövő trendje a papírmentes számlázás, ami egy bárhonnan és bármikor elérhető, költséghatékony és környezetbarát számlázó program. Ez a nap 24 órájában elérhető, könnyen kezelhető, követi a jogszabályokat, kétfaktoros beazonosítási belépő kóddal rendelkezik, tárolja a számlákat és nemzetközi számlázásra is használható. A Billzone.eu is a praktikus digitalizáció, a releváns megoldások és praktikus válaszok terméke, ami egyedi megoldásokat kínál

- tette hozzá a szakember. A kutatás másik fontos megállapítása az, hogy a vállalatvezetők a digitalizációt az üzlet- és ügyfélszerzéshez képest sokadrangú kérdésnek tartják. Fontosság tekintetében emellett hátrasorolódik az ügyfélélmény javítása és a termékfejlesztés is. Csak minden negyedik vállalkozás költött az elmúlt egy évben informatikai fejlesztésre, a megkérdezett vezetők egyharmada szerint a felmerülő IT-problémákat elegendő utólag kezelni. A tapasztalatok szerint egyelőre óriási a szakadék a személyes és a szakmai használat között.

