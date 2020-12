Így másznak ki a COVID-válságból a magyar cégek: és a HR-esek keze alatt a munka

Az évnek ennek az időszakában, néhány hét leforgása alatt, több mint 160 órát fordítanak adminisztratív feladatokra a hazai vállalatok HR-esei - derült ki az EY online rendezvényén. A folyamatok digitalizációja csökkenti a terület költségeit és hatékony eszköz a koronavírus-járvány elleni védekezésben, hiszen minimalizálja a szükséges fizikai kontaktusok számát.

Az év legsűrűbb időszaka következik a magyarországi vállalatok HR-osztályain. Ilyenkor esedékes ugyanis a munkavállalói adókedvezményekről szóló nyilatkozatok, a munkáltatói jövedelemigazolások és a cafeteriával kapcsolatos dokumentációk kiállítása. A cégek átlagosan 169 órát töltenek csak ezekkel az adminisztrációs feladatokkal az EY webináriumán megkérdezett vezetők szerint.

Ezek a folyamatok ma már jelentős mértékben digitalizálhatóak. Az EY segítséget kínál ebben a vállalkozásoknak digitális fejlesztéseivel és megoldásaival

- emelte ki Bedő Krisztina, az EY személyügyi tanácsadással foglalkozó üzletágának partnere. "Elég egy internetes felületre megfelelően feltölteni az egyéni dokumentációt, ami elektronikus aláírással hitelesíthető is. Ezáltal elkerülhető a nyomtatás, a borítékolás és a személyes átadás. A cégek így nem csak időt és költséget takaríthatnak meg, de a szükséges fizikai kontaktusok mellőzésével az egészségügyi kockázatok is minimalizálhatók" - tette hozzá.

A digitális fejlesztések legnagyobb előnyének a költséghatékonyságot, illetve az adatok egyszerű elektronikus tárolását tartják az EY által megkérdezett HR-vezetők. A cég fejlesztései azonban más pozitívumokkal is járnak. "A vállalati bérszámfejtés rengeteg adattal dolgozik. Ezek ismerete is hozzájárulhat a jövőbeni munkafolyamatok és a munkavállalói költségek hatékony tervezéséhez" - hangsúlyozta Bedő Krisztina.

Még nem futott ki az időből az a vállalkozás, amely úgy dönt, hogy áttér az év végén és jövő év elején aktuális HR-adminisztráció elektronikus megoldására. Az EY fejlesztéseit rövid idő alatt és fokozatosan is be lehet vezetni. Akár egy-egy dokumentum digitalizálásával is számos munkaóra takarítható meg.

Címlapkép: Getty Images