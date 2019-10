Így lehetne pikk-pakk jobb hely az irodád: alig kerülne valamibe

Utálod az irodád? Nem vagy egyedül. Amunkavállalók közel fele elégedetlenEzen változtatni viszont közel sem annyira drága, mint elsőre gondolnánk - derült ki egy friss kutatásból.

Az irodában dolgozók nagyjából fele-fele arányban elégedettek (51,2%), illetve elégedetlenek (48,8) irodájuk berendezéséve - derült ki a Dodo Home 2019-es irodabútor felméréréséből, amiben összesen összesen 1719-en mondták el a véleményüket, közülük 1580-an végeznekirodai munkát, a statisztika az ő válaszaikat vette figyelembe.

A főninek jobb?

Az ember azt gondolná, hogy na persze, bezzeg a főnök irodája jobb. De nem ez a helyzet.Legalábbis az elégedettséget tekintve. Az eredmények azt mutatják, hogy a közép-, ésfelsővezetők még az átlagnál is jóval elégedettlenebbek saját irodájukkal. A statisztikákból az is látszik, hogy a közép, -felsővezetők csupán 17, 16 százaléka elégedett irodabútorával, míg a vállalkozók 83 százaléka.

Ez utóbbi eredmény nem meglepő, hiszen a vállakozók legtöbbször egyszemélyben döntenekirodájuk berendezéséről, míg a nagy cégeknél minden standardizálva van. Emiatt aberendezés nem alkalmazkodik az egyéni igényekhez

- mondta Vitvera Gábor, a ​Dodo Home​ ügyvezetője.

Kényelmes vagy praktikus?

Milyennek kell lennie egy irodának? Leginkább praktikusnak és kényelmesnek. És nem isteljesítenek ebben olyan rosszul a magyar irodák. Főleg, ami a praktikumot illeti. A dolgozóktöbb, mint 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy praktikusnak találja munkahelyét. És mi a helyzet a kényelemmel? Itt már egy kicsit árnyaltabb a kép. Csupán egy vékony,51 százalékos többség mondja kényelmesnek az irodáját.

Szóval a munkahelyek inkább praktikusak, mint kényelmesek. Ez talán rendben is van így, hiszen végülis dolgozni járunk be, nem pedig ejtőzni, ugyanakkor a kényelmes irodaiberendezés javíthatja dolgozóink alaphangulatát.

A szék mehet

A legtöbben széküket cserélnék ki, ha tehetnék. A válaszadók többsége a ​széket​ és az íróasztalt cserélné ki irodájában, vagyis a kétlegfontosabb bútordarabot. Dobogós még a tárolószekrény, és akadnak szép számmalolyanok is, akik mindent cserélnének szívük szerint. (Bár nem bútordarab, de mivel a kérdőíven volt szabadszavas mező, ezért páran itt is jelezték, hogy szerintük bizony itt lenneaz ideje a nyomtató cseréjének is.)

Mi az elégedettség ára?

Vagyis mennyit kellene költeni a munkavállalók szerint irodájukra, hogy maximálisanelégedettek legyenek?A legtöbben megelégednének 100-200 ezer forint értékű új bútorral, maximum 500 ezerforintos ráfordítással pedig a munkavállalók döntő többsége, 97,5 százléka, is elégedett lenne.