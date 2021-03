Így folytatódhat a vidékfejlesztés Magyarországon: itt vannak a tervek

A közös agrárpolitika (KAP) a tervek szerint a korábbiaknál nagyobb mértékben támogatja a vidéki térségeket az olyan társadalmi-gazdasági kihívások kezelésében, mint az alacsony növekedés, a munkanélküliség vagy a gyenge generációs megújulás - írja a HelloVidék.

Az uniós szakpolitikák végrehajtásának felülvizsgálatát célzó Regionális Központok Hálózata (RegHub) most fejezte be ötödik konzultációját a három KAP-rendelet vidékfejlesztésre gyakorolt hatásáról. A vidéki területeken több mint 200 helyi és regionális érdekelt féllel folytatott egyeztetés egyedi adatokat szolgáltat az érdekelt felek valós tapasztalatai alapján. A konzoltációból kiderült, milyen kihívások vannak most fúkuszban a magyar vidéken. Ezek a következők:

a vidéki területek elnéptelenedése;

a közszolgáltatások hiánya;

a gazdaságok számának csökkenése;

a generációváltás hiánya a gazdálkodásban.

A vidékfejlesztési irányok tehát ezek mentén zajlanak majd. Ha kíváncsi vagy, milyen intézkedések várhatóak a jövőben, olvasd el a HelloVidék részletes cikkét a támában.

