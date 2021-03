Idén is el kellene tolni az adóbevallást: itt a javaslat

A kormány már tavaly áprilisban a 140/2020. (IV. 21.) rendeletében szabályozta a bevallások későbbi beadásának lehetőségét. A Niveus Consulting Group szerint ez az adminisztrációs enyhítés idén is ráférne a cégekre, különösen a 2021. március 8-ától elrendelt óvoda- és iskolabezárások és az erősen javasolt otthoni munkavégzés fényében.

A tavaly áprilisi jogszabály értelmében a cégek a május 30-áig esedékessé váló éves bevallási kötelezettségeiknek (például társasági adó, KIVA, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, stb.) 2020. szeptember 30-áig tehettek eleget. Egyúttal az esedékes éves adóikat is eddig az időpontig voltak kötelesek megfizetni.

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group adótanácsadási partnere szerint a cégek a jelenlegi helyzetben is üdvözölnék a tavalyi rendelet "leporolását" és reaktiválását, ugyanis a napokban elrendelt intézkedések különösen nehézzé tehetik az egyes cégek "normál" működését és ki tudja, hol lesz még a vége.

A jogszabályalkotó különösen kedvező helyzetben van; a tavalyi tapasztalatok már ismertek, a korábbi jogszabályi szöveg is rendelkezésre áll, egyúttal a vállalkozások érdeke is azt kívánja, hogy a hosszabbítás mellett döntsenek. A korábbi szeptember 30-ai bevallási határidő a szakértő szerint "jól vizsgázott, egyúttal a hatóságok is felkészülten állhatnak a módosítás elé, így nem lehet elvi akadálya a határidő kitolásának".

Címlapkép: Getty Images