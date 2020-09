Holnap lejár ez a moratórium: a cégeknek mégsem kell aggódniuk

Szeptember 30-án lejár az online számla-adatszolgáltatás 2.0 július 1-jétől már hatályos kötelezettségére vonatkozó moratórium. Azok a vállalkozások, akik október 1-jétől nem a szabályoknak megfelelően szolgáltatnak adatot, számlánkét akár 500.000 Ft mulasztási bírságot is kaphatnak. Ugyanakkor sok érintettben felmerülhetett a kérdés, hogy a moratórium lejárta után pótolni kell-e az elmaradásokat?

"Jó hír, hogy visszamenőleg sem kell feltölteni a július 1 és szeptember 30-a között keletkezett, 100.000 Ft áfatartalmat el nem érő, üzleti partnereknek kiállított számlákat." - hangsúlyozta Poór Károly, az SDSYS Zrt. cégvezetője. A 2020 július 1-jétől hatályos szabályok szerint minden belföldi B2B számláról - függetlenül attól, hogy mekkora azok áfatartalma - kötelező lett volna az adatszolgáltatás.

Ekkor vált kötelezővé a vevők adószámának feltüntetése is a számlán és az XML állományokban is. Továbbá a papíron kiállított számlák esetében 5 napról 4 napra rövidült a jelentési határidő, végül ettől kezdve a számlák kiállításának határideje nem haladhatta meg 8 napot a teljesítéshez képest.

Ugyanakkor a kormány a koronavírus járvány miatt szankciómentességi moratóriumot hirdetett a 100 ezer forintos áfatartalmat el nem érő, valamint például a fordított áfás és alanyi mentes számlák adatainak továbbküldésére vonatkozóan szeptember 30-áig.

Ez azt jelentette, hogy nem szabtak ki bírságot azokra, akik 100 ezer forintnál kisebb áfatartalmú számláik adatait nem vagy nem megfelelően küldték el a NAV-nak július 1-szeptember 30-a között. Ha hibás volt az ilyen számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás - például nem volt megfelelő az adatszerkezet, bizonyos adatok hiányoztak - a javítás elmaradását sem szankcionálták.

Bár szigorúan véve a moratórium csak a szankciómentességre vonatkozott, és elvileg nem jelentette a kötelezettség felfüggesztését, mégis sokan egyáltalán nem szolgáltattak adatot a moratórium alá eső számláikról. Úgy értelmezték a könnyítést, hogy elég csak október 1-jétől továbbítani a számlaadatokat. Számukra jelenthet megkönnyebbülést, hogy a gyakorlatban a moratórium valóban a jogszabályi kötelezettség elhalasztását jelentette, és az adatszolgáltatást utólag sem kell pótolni.

Mivel bizonytalanságot érzékeltünk ügyfeleink körében, a kérdés megnyugtató rendezése érdekében NAV-hoz fordultunk, és a kapott tájékoztatás alapján kijelenthetjük, hogy az elmúlt 3 hónapban keletkezett, moratórium alá eső számlák adatait nem kell utólag feltölteni

- emelte ki Poór Károly, és hozzátette: "Mindennek fényében érdekes a 3.0-ás verzióra vonatkozó már bejelentett moratórium. Hiszen ha a 2.0-ra vonatkozó moratóriumot halasztásként lehet értelmezni, akkor elvileg lehetséges értelmezés, hogy a 2021 január 1-jei határidő is kitolódik március 31-ig. Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy a 3.0-ás verzió gyakorlatilag új alapokra helyezi az adatszolgáltatást, ezért bár örülhetünk a plusz 3 hónapnak, de már most neki kell látni a fejlesztésnek vagy a már működő rendszerhez illeszkedő, integrálható megoldások keresésének. Így a halasztást tesztelésre a rendszer tökéletesítésére használhatják az érintettek."

Címlapkép: Getty Images